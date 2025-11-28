世界盃資格賽》本次必看球星和未來之星！林庭謙、游艾喆都上榜

林庭謙。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽本週登場，台灣隊今天晚間6點作客日本，這次國際籃總（FIBA）官網專文介紹本次的必看10大球星當中，台灣旅外好手林庭謙上榜；至於在未來之星方面，目前效力日本B聯盟滋賀湖泊的游艾喆也被點名是可關注的球員。

台灣隊這次由旅外球員陳盈駿、林庭謙等人領銜，搭配國內職籃好手盧峻翔、阿巴西等人，首輪小組賽會碰上日本、南韓和中國。由於台灣隊在今年亞洲盃獲第5名佳績，這次FIBA戰力排行把台灣放在第5，優於日本、南韓、黎巴嫩，官網指出，即便這次賀丹、賀博兄弟未參賽，但還有頂尖後衛陳盈駿坐鎮，加上林書緯助拳，可望拉抬戰力。

FIBA這次介紹了10名必看球星，其中包含台灣的林庭謙，內文指出，26歲的林庭謙在亞洲盃表現相當穩定，平均出賽約25分鐘、能拿下15分，但是這次台灣隊在世界盃資格賽首輪第一階段要挑戰日本，恐怕會是場硬仗，雙方過去交手台灣已吞下5連敗，若想改寫歷史，林庭謙必須肩負更多責任。

其他的必看球星當中還有日本渡邊雄太、中國胡金秋、菲律賓老將布朗利（Justin Brownlee）、南韓李賢重和黎巴嫩有「亞洲第一控衛」美名的阿拉基（Wael Arakji）、伊朗瓦赫迪（Sina Vahedi）等人。

至於在12名焦點未來球星當中，FIBA點名旅日好手游艾喆，內文指出，這位23歲的球員曾是台灣最優秀的大學生球員之一，大學畢業後直接加盟日本B聯賽，也是首位大學一畢業就直接挑戰日本B1的台灣球員。FIBA稱讚，截至目前為止他參與了7場亞洲盃資格賽，表現相當出色，讓台灣隊的後場戰力更加堅強。

游艾喆。（資料照，記者王藝菘攝）

