經典賽》想打WBC的心與大谷翔平無關！傷病纏身的軟銀球星吐真言

〔體育中心／綜合報導〕軟銀外野手近藤健介今天與球團完成談約，維持明年5.5億日圓薪資，並附帶激勵獎金條款。本季傷病纏身的他仍渴望為日本征戰明年的世界棒球經典賽。

本季近藤健介在開幕戰3場後便因腰傷缺陣，4月初接受手術後被預估要2-3個月才成復出，儘管他在5月27日、比預期更早就重返一軍，但之後仍受到左腳跟、左腹斜肌等傷勢影響，最終僅出賽75場，繳出打擊率0.301、10轟、41分打點的成績單。

近藤健介今天在記者會上表示：「球團說我有為球隊奪冠做出貢獻，但沒能出賽滿143場，我真的感到很抱歉。」他也強調自己的傷勢恢復順利，目前已經可以在正常強度下進行訓練。

談到明年3月舉行的WBC，近藤健介表示：「今年沒打多少場比賽，我不知道會怎樣，但我會朝那個目標去準備，如果被徵召當然會想打。」近藤健介上屆WBC出賽7場，26打數敲9安包含4支二壘安打與1轟，累積5分打點，打擊三圍.346/.500/.615，攻擊指數高達1.115。

先前道奇二刀流巨星大谷翔平已表態參戰，被問及是否因此更想代表日本武士隊，近藤健介笑回：「那跟這沒有關係啦！」接著話鋒一轉強調：「不過大谷不打不行吧，既然是集結頂尖球員，以世界第一為目標的舞台，上次我參賽時見到了絕佳的景象，作為一名棒球選手，會想在這樣的舞台打球是很自然的事。」

