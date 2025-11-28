自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》「世界大賽我也拿過了...」 道奇明星強打渴望率多明尼加奪冠

2025/11/28 12:45

赫南德茲。（資料照）赫南德茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇目前唯一確定參加明年經典賽的球員，為日本二刀流巨星大谷翔平，預計還會有更多球星加入。明星強打赫南德茲（Teoscar Hernández）近日就在節目中表示，自己渴望再次代表多明尼加征戰WBC。

近日在隊友貝茲（Mookie Betts）的Podcast節目中，赫南德茲表示他非常想參加2026年經典賽，並希望帶領多明尼加隊奪冠，「我覺得能代表自己的祖國，是身為運動員能做的最棒的事，那是最高層級的舞台。我在多明尼加冬盟拿過冠軍，在小聯盟拿過冠軍，也在世界大賽拿過冠軍了，所以現在我也想在WBC奪冠。」

赫南德茲曾代表多明尼加征戰2023年經典賽，5打數沒有安打，選到2次保送；而多明尼加上屆僅在小組賽2勝2敗，未能晉級次輪。明年多明尼加將挑戰繼2013年後隊史第2冠，與委內瑞拉、荷蘭、以色列與尼加拉瓜分在D組。

另外，道奇除了大谷翔平之外、山本由伸與佐佐木朗希也有望為日本效力；貝茲、史密斯（Will Smith）也有機會再度代表美國隊。至於佛里曼（Freddie Freeman）也有望再度為加拿大出戰WBC。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中