經典賽》「世界大賽我也拿過了...」 道奇明星強打渴望率多明尼加奪冠

赫南德茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇目前唯一確定參加明年經典賽的球員，為日本二刀流巨星大谷翔平，預計還會有更多球星加入。明星強打赫南德茲（Teoscar Hernández）近日就在節目中表示，自己渴望再次代表多明尼加征戰WBC。

近日在隊友貝茲（Mookie Betts）的Podcast節目中，赫南德茲表示他非常想參加2026年經典賽，並希望帶領多明尼加隊奪冠，「我覺得能代表自己的祖國，是身為運動員能做的最棒的事，那是最高層級的舞台。我在多明尼加冬盟拿過冠軍，在小聯盟拿過冠軍，也在世界大賽拿過冠軍了，所以現在我也想在WBC奪冠。」

赫南德茲曾代表多明尼加征戰2023年經典賽，5打數沒有安打，選到2次保送；而多明尼加上屆僅在小組賽2勝2敗，未能晉級次輪。明年多明尼加將挑戰繼2013年後隊史第2冠，與委內瑞拉、荷蘭、以色列與尼加拉瓜分在D組。

另外，道奇除了大谷翔平之外、山本由伸與佐佐木朗希也有望為日本效力；貝茲、史密斯（Will Smith）也有機會再度代表美國隊。至於佛里曼（Freddie Freeman）也有望再度為加拿大出戰WBC。

