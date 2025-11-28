中職》未保留涉線上博弈的郭俞延 台鋼領隊：戰力考量

郭俞延。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕22歲投手郭俞延今天未列入台鋼雄鷹的60人保留名單中，遭到球團戰力外；他在上月初也曾因涉線上博奕事件接受懲處。

台鋼球團在本月中已公布第一波釋出名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒共5名球員未獲續約，而在今天聯盟公告的60人名單中，則有郭俞延、洪瑋漢、陳暐皓和陳重光未在列，是否簽回部分球員，球團則在評估。

其中郭俞延受到注目，他在上月初曾因涉及線上博奕遭到聯盟及球團懲處，當時球團公布調查內容，指郭俞延在經紀人推薦下接觸德州撲克手遊，之後再將此遊戲推薦給陳冠豪、伍祐城。

如今郭俞延遭戰力外，台鋼領隊劉東洋表示，之前接觸德州撲克手遊的部分，球團已經給予嚴格的懲處，這次未列入保護名單，主要還是戰力考量。

郭俞延在參加2022年中職選秀落選後，隔年再度參加獲台鋼第9指名入隊，並以簽約金90萬元和激勵獎金70萬元加盟，但只僅在一軍留下5場共21.2局的出賽紀錄、累計防禦率5.82，而在去年9月27日對中信兄弟先發5.2局失5分，則留下勝投紀錄。

