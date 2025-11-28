中職》王維中、千安名將不在保護名單 味全戰力外出爐

王維中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天公布味全龍60人契約保留名單，2020年狀元郎王維中、生涯1296安的郭嚴文都在名單外。

味全龍非契約保留名單有王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、黃柏豪、鄭鍇文、吳秉恩、李承風、郭嚴文、劉時豪、瑪仕革斯．俄霸律尼。此外，還有已引退的林智勝、準備旅日的徐若熙。

王維中在大聯盟有3個球季資歷，也是韓職史上首位台灣出身選手，2020年疫情爆發之際，他是旅外回歸潮的先鋒部隊，味全端出5年3個月總值近208萬美元的破天荒合約喜迎他，他在2021年肩扛龍隊隊史別具意義的回歸一軍首戰，且該年貢獻百局、防禦率2.78的成績，卻沒想到這也是他在中職的巔峰之作。

王維中從回歸首年的最快153公里，球速每年都下修，今年最速146公里，四縫線速球均速更剩下140公里，壓制力大不如前，今年僅投30.1局奪下1勝，防禦率高達6.53，3項數據都是生涯最慘烈。在5年合約期間，王維中平均每季只能貢獻3勝、73.2局。

