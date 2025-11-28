自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》王維中、千安名將不在保護名單 味全戰力外出爐

2025/11/28 16:55

王維中。（資料照，記者林正堃攝）王維中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天公布味全龍60人契約保留名單，2020年狀元郎王維中、生涯1296安的郭嚴文都在名單外。

味全龍非契約保留名單有王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、黃柏豪、鄭鍇文、吳秉恩、李承風、郭嚴文、劉時豪、瑪仕革斯．俄霸律尼。此外，還有已引退的林智勝、準備旅日的徐若熙。

王維中在大聯盟有3個球季資歷，也是韓職史上首位台灣出身選手，2020年疫情爆發之際，他是旅外回歸潮的先鋒部隊，味全端出5年3個月總值近208萬美元的破天荒合約喜迎他，他在2021年肩扛龍隊隊史別具意義的回歸一軍首戰，且該年貢獻百局、防禦率2.78的成績，卻沒想到這也是他在中職的巔峰之作。

王維中從回歸首年的最快153公里，球速每年都下修，今年最速146公里，四縫線速球均速更剩下140公里，壓制力大不如前，今年僅投30.1局奪下1勝，防禦率高達6.53，3項數據都是生涯最慘烈。在5年合約期間，王維中平均每季只能貢獻3勝、73.2局。

郭嚴文。（資料照，記者林正堃攝）郭嚴文。（資料照，記者林正堃攝）

味全龍戰力外名單。（味全龍提供）味全龍戰力外名單。（味全龍提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中