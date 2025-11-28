自由電子報
體育 棒球 中職

中職》6隊73人不在保留名單 完整名單看這裡！

2025/11/28 17:16

中職今天公布6隊60人契約保留名單，合計有73人都沒在名單內。（資料照）中職今天公布6隊60人契約保留名單，合計有73人都沒在名單內。（資料照）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天公布6隊60人契約保留名單，合計有73人都沒在名單內，包括台鋼9人、富邦17人、中信12人、味全13人、樂天10人、統一12人。

★6隊未在保留名單選手

台鋼（9人）：張喜凱（不續約）、陳暐皓、曾品洋（不續約）、孫易伸（不續約）、楊達翔（不續約）、巴奇達魯・妮卡兒（不續約）、陳重光、郭俞延、洪瑋漢

富邦（17人）：賴智垣（不續約）、陳韋霖（不續約）、林育辰（不續約）、楊皓然（不續約）、姚冠瑋（不續約）、魏全（不續約）、黃兆維（不續約）、潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華、林哲瑄（轉任教練）

中信（12人）：徐基麟、楊志龍、彭識穎、黃弘毅、吳哲源、林展樟、朱宏樺、黃鈞聲、胡孟智、蘇緯達、林書逸、馬鋼。

味全（13人）：王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、黃柏豪、鄭鍇文、吳秉恩、李承風、郭嚴文、劉時豪、瑪仕革斯．俄霸律尼、林智勝（引退）、徐若熙（旅外）

樂天（10人）：黃偉晟、曾仁和、劉昱言、賴知頎、温展樂、楊彬、馮健庭、吳桀睿、蔡鎮宇、黃子鵬（行使FA）

統一（12人）：阮裕智、林原裕、李嘉祥、尹柏淮、楊孟沅、張聖豪、楊竣翔、林益全、胡金龍（引退）、林安可（旅外）、蘇智傑（行使FA）、林岱安（行使FA）

