NFL》孟加拉虎86億帥哥四分衛完美回歸！技壓烏鴉2屆MVP中止4連敗

伯羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL第13週感恩節大戰第3戰也是最終部曲，再度上演同分區世仇交鋒戲碼，辛辛那提孟加拉虎踢館巴爾的摩烏鴉，孟加拉虎靠著傷癒歸隊的當家明星四分衛伯羅（Joe Burrow）完美表現，率隊32：14打敗烏鴉，中止4連敗低潮。

伯羅在2023年季前與孟加拉虎簽下5年2.75億美元（約86億新台幣）合約，去年更曾是MVP候選人之一。不過本季伯羅在第2週就遭遇腳趾傷勢，孟加拉虎戰績也一落千丈，今天比賽開打前僅3勝8敗，根據《ESPN》指出，孟加拉虎本季晉級季後賽機率僅剩1%。

此役孟加拉虎以射門揭開序幕，接著烏鴉明星跑衛「國王」亨利（Derrick Henry）跑出28碼達陣，幫助烏鴉取得領先。這是亨利生涯第116次跑陣達陣，也加入名人堂跑衛湯普林森（LaDainian Tomlinson）的行列，成為史上唯二連續8個賽季都累積至少10次跑陣達陣的球員。

King Henry just scored his 116th career touchdown.



He joins LaDainian Tomlinson as the only players in NFL history with 10+ rush TDs in 8+ consecutive seasons.



CINvsBAL on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/WSB5wK3elY — NFL （@NFL） November 28, 2025

不過烏鴉在亨利達陣後，攻勢就急凍，甚至不斷發生掉球失誤；上半場伯羅剛回歸還在與隊友培養默契，孟加拉虎僅靠著4次射門取得12：7領先。然而進入下半場，熟悉的伯羅正式歸位，第三節連續2波Drive都傳出達陣，儘管烏鴉有所回應，但決勝節又出現多次失誤，在主場不敵美聯北區世仇孟加拉虎，中斷5連勝。

伯羅。（法新社）

伯羅今天完美回歸，46傳24中推進261碼，傳出2次達陣；孟虎頭號外接手蔡斯（Ja'Marr Chase）禁賽回歸後7次接球繳出110碼。孟加拉虎中止4連敗，目前戰績來到4勝8敗，季後賽之路依舊渺茫，不過當家球星伯羅回歸，對球隊與球迷而言仍是一劑強心針。

至於烏鴉2屆MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson），面對全聯盟最爛的孟加拉虎防守組，今天32傳17中傳出246碼、路面推進27碼，沒有達陣、被抄截1次，還發生2次掉球失誤；烏鴉全場發生多達5次失誤，傑克森一人承擔3次，創下個人自2021年球季以來最糟紀錄。烏鴉目前6勝6敗，剩餘賽程難度也頗高，想拚進季後賽絕非易事。

傑克森。（路透）

