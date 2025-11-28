自由電子報
朝野立委促提升專任教練待遇 運動部：兼職或許是解方

2025/11/28 13:23

運動部次長鄭世忠接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）運動部次長鄭世忠接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李文馨／台北報導〕國內專任運動教練長期面臨的績效考核壓力與薪資待遇不足問題，朝野立委今天在立法院召開記者會，提出專業加給改革、調整考核機制等訴求。運動部表示，這件事的解方或許不在敘薪表、本俸表，而是推動全民運動，讓專任運動教練在下班時間，可以報備後兼職收費。

中華民國專任運動教練協會今天與立委張雅琳、柯志恩、林沛祥共同舉行「專任運動教練專業加給改革 調整專任運動教練考核機制」記者會。

立委張雅琳表示，全台983名專任運動教練長期投入訓練與帶隊，卻面臨晉升無誘因，高級、中級與初級教練加給竟完全一致，導致難以留住人才並影響選手培育。立委蘇巧慧建議，可從四方面著手改善，包含提高專業加給、推行多元化考核機制、授權學校得以續聘、公開獎勵等。

台北市東園國小少棒隊教練駱政宇表示，最近社會在討論不適任教練的問題，但他在想，這些人在進來當教練之前就是一個有問題的人，還是進來之後，因為考核、工作量，讓他漸漸變成一位不適任教練，進而忘記了初衷，忘記了教育的本質是什麼。

他說，自己很幸運，東園國小今年代表台灣在美國威廉波特世界少棒拿到睽違29年的世界冠軍，這讓他有底氣可以堅持什麼是對的，讓他可以堅持什麼是對學生是好的，而不再只有比賽成績而已，「與惡龍纏鬥過久，我們自己也會變成一隻惡龍。」

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮表示，國內專任運動教練聘任制度執行16年過程中，國內約有1060位教練，但對聘任管理辦法充滿焦慮及壓力，這源於1年一小考、3年一大考核，讓專任運動教練除了訓練外，花很多時間準備文書資料，但光是起薪就比在學校教練、老師還低落。

運動部次長鄭世忠回應，當年制度討論的過程中，認為老師跟專業運動教練有實習及培訓上的差異，因此起薪有170元跟190元的差異，這多年來是難解的問題。此外，雖然希望地方政府開缺，但這受制於地方首長的意願，體育署過去透過國訓中心聘教練，並通過計劃型教練支持各縣市教練，但也因此讓各縣市覺得不需要花錢支持開缺，這條路最後是一個死胡同。

鄭世忠說，這或許是為何要推動「全民運動」，希望開放校園，讓專任運動教練在下班時間，甚至把校隊訓練時間擴增到社區，可以報備後兼職收費，就如同大學教授薪水是死的，但如果可以做產學合作、做更多的研究，可以去領取更多的主持人費，讓薪資、待遇往上，這才能夠跳脫目前的公務體系銓敘制度的方式。

他說，如果今天只是要提到現有的專任運動教練的續薪俸級表的調整，坦白講，經過這麼多年努力其實真的不容易，受限到很多公務體系的制度。李洋部長也特別交代，會再跟教育部和各縣市教育局處討論，「但其實我們的解方或許不在敘薪表、本俸表，或許全民運動這件事情才是真正能夠去處理的。」

