體育 即時新聞

宜蘭增設匹克球專用球場 力拚明年下半年完工

2025/11/28 13:20

宜蘭縣政府考量目前風雨球場多以籃球運動項目為主，且不敷使用，選定宜蘭運動公園228紀念物旁的大草坪，將設置面積約1500平方公尺的多元運動球場。（記者王峻祺攝）宜蘭縣政府考量目前風雨球場多以籃球運動項目為主，且不敷使用，選定宜蘭運動公園228紀念物旁的大草坪，將設置面積約1500平方公尺的多元運動球場。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全齡運動「匹克球」超夯，各縣市陸續打造專用球場，宜蘭也將投入4500萬元預算，計畫在宜蘭運動公園增設風雨多元運動球場，專供匹克球及羽球使用，至少會設置6面練球場，力拚明年下半年完工。

宜蘭今年9月在運動公園風雨球場舉辦國際匹克球邀請賽，吸引1200名選手參賽，其中約200人為國際選手，縣政府考量目前風雨球場多以籃球運動項目為主，且不敷使用，選定宜蘭運動公園228紀念物旁的大草坪，將設置面積約1500平方公尺的多元運動球場。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，在多雨的宜蘭，提供兼具遮陽與避雨功能的運動場地很重要，即使在雨天民眾也能投入運動休閒，新設球場後，未來可望承接更多國內外賽事，也能提高宜蘭能見度，預計明年啟動規劃，力拚下半年完工。

這座風雨多元運動球場，未來將專供匹克球及羽球等運動使用，其中匹克球適合各年齡族群，有助提升運動人口。議長張勝德說，會全力支持球場興建，以利提升宜蘭運動環境與品質，希望縣府規劃設計時，可增至8面球場，更符合民眾及賽事需求。

全齡運動「匹克球」超夯，各縣市陸續打造專用球場，宜蘭也將投入4500萬元預算，計畫在宜蘭運動公園增設風雨多元運動球場，專供匹克球及羽球使用。（記者王峻祺攝）全齡運動「匹克球」超夯，各縣市陸續打造專用球場，宜蘭也將投入4500萬元預算，計畫在宜蘭運動公園增設風雨多元運動球場，專供匹克球及羽球使用。（記者王峻祺攝）

