SBL》基隆黑鳶籃球隊成軍 市府補助2500萬議員批慷市民之慨

2025/11/28 13:57

基隆黑鳶籃球隊今年10月下旬成軍。（林旻勳提供）基隆黑鳶籃球隊今年10月下旬成軍。（林旻勳提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕SBL基隆黑鳶籃球隊上個月成軍，基隆市政府編列預算明年補助2500萬元。不過議員認為，球隊財務架構不透明、也不清楚球隊帶來的實質效益，應拿出辦法吸引企業贊助，不能一直「慷市民之慨」養球隊。市府強調，後續將爭取運動部及企業贊助，先行編列預算維持球隊運作，最後預算提大會討論，請市長講明白。

基隆市政府去年以教育基金編列3000萬元補助今年成立SBL籃球隊挨批，現改產業發展處編2500萬元明年補助球隊，議員陳冠羽認為，球隊實際的財務架構不透明，球隊由市府出資打造，但贊助收入與市府完全脫鉤，他要求市府明確說明後續贊助金究竟會流向委辦的廠商還是市庫？質疑市府每年編預算「慷市民之慨」去「贊助」球隊？可能構成圖利特定廠商的疑慮。

民進黨籍議員張顥瀚表示，自市府提出成立基隆自己的球隊以來，就對企業贊助金說不清楚，也不清楚成立球隊能為基隆帶來什麼實質效應。另外民進黨籍的洪森永、吳驊珈、施偉政等議員，認為不該由市府預算維養球隊，應爭取運動部補助、拿出吸引企業贊助的辦法，建議預算提交大會，由市長跟相關局處說明清楚。

不過議員張耿輝、連恩典、秦鉦認為球隊才剛成立，不急於一時要求實際成績或表現，應該給予足夠的時間讓球隊穩定發展。

產發處長蔡馥嚀表示，去年編列預算主要是組成球隊，明年初的球季將以表現爭取贊助及經費爭取，市府為避免影響球隊運作，編列預算讓球隊有穩定成長財源，後會積極爭取運動部相關補助以及透過企業贊助、品牌合作、周邊商品開發等，建立穩定財源。

基隆黑鳶籃球隊今年10月下旬成軍，但民眾卻對球員不熟悉。（林旻勳提供）基隆黑鳶籃球隊今年10月下旬成軍，但民眾卻對球員不熟悉。（林旻勳提供）

