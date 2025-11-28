自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》羅東高工首闖4強隊史最佳 教頭賽後淚流滿面

2025/11/28 13:30

羅東高工總教練何昱德（中）提醒球員注意事項。（記者陳志曲攝）羅東高工總教練何昱德（中）提醒球員注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行8強賽，羅東高工全場將士用命，最終就以4：2扳倒美和中學，隊史首度挺進4強，賽後羅東高工總教練何昱德淚流滿面，「原本目標是打進8強，今天選手表現超出預期，打進4強是隊史最佳成績，球隊有成績和資源，未來應該可以留住宜蘭子弟兵。」

羅東高工原本有社團棒球隊，2019年中道中學棒球隊停止招生，同年在林燈文教公益基金會的資助下，羅東高工轉型成科班球隊，並報名參加木棒組比賽，也是宜蘭唯一一支的科班青棒隊。

何昱德透露，目前球隊有4名教練和40名球員，只有10名球員是當地宜蘭子弟兵，其他選手都來自外縣市，球隊成立之初招生較困難，好在林燈基金會每年挹注300萬經費，資金充沛，只是沒成績，家長還是會考量，現在縣內三級棒球體系慢慢建立起來，相信這次黑豹旗挺進4強，對之後招生會很有幫助。

何昱德表示，球隊進軍木棒組第6年，能打進黑豹旗8強籤運很重要，打進4強就要有一點實力，不斷提醒選手，後面比賽強度愈來愈高，持續訓練備戰。

此役美和全場攻勢不斷，羅東高工靠投手群有效壓制和守備屢次化險為夷，最終只失2分，成為勝負分水嶺。何昱德說，教練的工作是調度，守住是選手的實力。

