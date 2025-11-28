世界盃資格賽》以「強大對手」來形容他 游艾喆暫居助攻王登日本B聯賽官網

游艾喆。（圖片取自B聯盟官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅日好手游艾喆這季在日本B聯賽繳出不俗表現，幫助滋賀湖泊目前取得9勝9負，超越上賽季8勝紀錄，日本B聯賽官網也以專文介紹這名來自台灣的球員，內文也用「強大的對手」來形容他，同時認為，他的表現肯定會獲得大量關注。

23歲的游艾喆去年從政治大學畢業後隨即赴日挑戰，加盟B1的滋賀湖泊，雖然上季場均5.1分、3.4次助攻，三分球命中率僅25%並不亮眼，但這季表現大躍進，他也獲得球隊重用，場均出賽30分23秒，可拿下8.9分、7.6次助攻，三分球命中率更達到39.6%，各項數據均有顯著提升，同時他也暫居聯盟助攻王。

「助攻是我的強項。」游艾喆在接受日媒訪問時提到關於助攻的話題，雖然他對自己傳球能力有信心，但他同時也在思考如何提升自我，「截至目前為止，我的表現比上賽季要好，但我並不滿足，也不自滿。尤其是我的失誤次數從賽季開始就增加，雖然目前我是聯盟助攻王，但很多球隊可能會開始限制我的傳球，我需要繼續進步，成為一名更優秀的球員。」

提到當初選擇赴日挑戰的原因，游艾喆表示，「我認為B聯賽是亞洲最具競爭力的聯賽之一，而且日本有很多優秀的控球後衛，所以我才想來這裡挑戰看看。」

這次在世界盃資格賽進到12人名單，將和日本隊過招，游艾喆說：「能夠入選國家隊是我的榮幸。從上賽季起我就有機會和日本國家隊成員交手，所以對他們很了解，但我想最重要的還是得專注於自己的表現，如果太關注對手，就無法發揮出最佳水準。」另外，內文提到，日媒也認為游艾喆是強大對手，球迷不只會聚焦在日本隊的表現，同時也會關心游艾喆這次在世界盃資格賽的發揮。

