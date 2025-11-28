自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 旅外

世界盃資格賽》以「強大對手」來形容他 游艾喆暫居助攻王登日本B聯賽官網

2025/11/28 13:59

游艾喆。（圖片取自B聯盟官網）游艾喆。（圖片取自B聯盟官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅日好手游艾喆這季在日本B聯賽繳出不俗表現，幫助滋賀湖泊目前取得9勝9負，超越上賽季8勝紀錄，日本B聯賽官網也以專文介紹這名來自台灣的球員，內文也用「強大的對手」來形容他，同時認為，他的表現肯定會獲得大量關注。

23歲的游艾喆去年從政治大學畢業後隨即赴日挑戰，加盟B1的滋賀湖泊，雖然上季場均5.1分、3.4次助攻，三分球命中率僅25%並不亮眼，但這季表現大躍進，他也獲得球隊重用，場均出賽30分23秒，可拿下8.9分、7.6次助攻，三分球命中率更達到39.6%，各項數據均有顯著提升，同時他也暫居聯盟助攻王。

「助攻是我的強項。」游艾喆在接受日媒訪問時提到關於助攻的話題，雖然他對自己傳球能力有信心，但他同時也在思考如何提升自我，「截至目前為止，我的表現比上賽季要好，但我並不滿足，也不自滿。尤其是我的失誤次數從賽季開始就增加，雖然目前我是聯盟助攻王，但很多球隊可能會開始限制我的傳球，我需要繼續進步，成為一名更優秀的球員。」

提到當初選擇赴日挑戰的原因，游艾喆表示，「我認為B聯賽是亞洲最具競爭力的聯賽之一，而且日本有很多優秀的控球後衛，所以我才想來這裡挑戰看看。」

這次在世界盃資格賽進到12人名單，將和日本隊過招，游艾喆說：「能夠入選國家隊是我的榮幸。從上賽季起我就有機會和日本國家隊成員交手，所以對他們很了解，但我想最重要的還是得專注於自己的表現，如果太關注對手，就無法發揮出最佳水準。」另外，內文提到，日媒也認為游艾喆是強大對手，球迷不只會聚焦在日本隊的表現，同時也會關心游艾喆這次在世界盃資格賽的發揮。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中