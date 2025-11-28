NBA》勇士防守跟士官長、嘴綠說得一樣爛？ 美媒點出殘酷數據

格林。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨日被火箭大逆轉，讓謝波德（Reed Sheppard）攻下生涯新高31分，賽後兩位防守悍將都痛批球隊的防守不佳，美媒也點出一項數據，說明勇士已經成為對手的「紀錄製造機」。

美媒整理過去1個月，共有5位選手在對陣勇士時砍下生涯新高得分，分別是公鹿羅林斯（Ryan Rollins）的32分、溜馬內史密斯31分、溜馬傑克森（Quenton Jackson）25分、拓荒者洛夫（Caleb Love）26分，以及昨天火箭謝波德的31分，完全成為對手的紀錄製造機。

昨天「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在賽後受訪時，就痛批球隊只會打順風球，沒有防守：「我們都不卡位，不按照球探報告上說的去防守，我們讓任何人為所欲為，在空檔投籃、切進禁區、站上罰球線，這真的很可悲。」

巴特勒認為球隊只會打順風球，但比賽落後的時候就會很沮喪，所有壞習慣都跑出來。當家防守悍將「嘴綠」格林（Draymond Green）也直言球隊防守不佳：「我們的防守就是一坨屎，防守跟士氣息息相關，如果發生失誤，就讓氣勢和自信逐漸消失，然後就變成了一支軟弱的球隊，我們每個人都他媽的爛透了。」

