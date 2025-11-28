黑豹旗》宜蘭青少棒人才嚴重外流 林頡廷留在家鄉打拚寫歷史

林頡廷。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕羅東高工今天以4：2扳倒美和中學，隊史首度挺進黑豹旗4強，總教練何昱德賽後點名，高一左投林頡廷中繼好投是贏球關鍵。

羅東高工先發投手李鎮宸只投1.1局失1分退場，林頡廷中繼3局被敲3安，另有2K和3次保送失1分拿下勝投，郭靖源後援2.2局無失分拿下救援成功。

成為球隊贏球功臣，林頡廷表示，把工作做好，不要緊張，有危機的時候要冷靜，能打進4強很開心也很感動。

羅東高工棒球隊共40名球員，只有10名宜蘭人，青少棒好手外流的情況相當嚴重，不過林頡廷選擇留在家鄉發展，他說，「本來我想要到外縣市打球，何（昱德）教練很喜歡我，所以決定留在宜蘭打球。」林頡廷最快球速130公里。

林頡廷透露，原本他是右撇子，剛接觸棒球，爸爸要他改練左手投球、左打，還特地從日本買了一咖左手投球專用的手套給他，現在想起來左投優點還滿多的，不過平常寫字、吃飯還是用右手，打籃球和羽球也用右手，習慣了。

同感興奮的還有高三右投郭靖源，他說，在場上投球其實很緊張，專心對付每一位打者，投進去給他們打。

郭靖源的哥哥林軒宇也是投手，兩人都出身台東新生少棒、卑南青少棒，去年林軒宇從高苑工商畢業投入中職季中選秀，獲味全龍第6輪指名，簽約金150萬，郭靖源未來目標也是加盟龍隊，希望與哥哥當隊友。

當初郭靖源沒有跟隨哥哥腳步到高苑工商打球，而是選擇來到羅東高工發展，他解釋，高苑好手很多，擔心到高苑自己沒有出賽機會，經教練黃貴裕引薦到羅東高工，高一球速不到120公里，高二暑假拚命練球、做重訓強化自己，現在球速來到140公里。

郭靖源。（記者陳志曲攝）

