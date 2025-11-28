世界盃資格賽》超扯！立陶宛後衛最後9秒獨拿9分 率隊逆轉贏球

立陶宛後衛薩古納斯（Ignas Sargiunas）在最後9秒投進3顆三分球，率隊89：88逆轉英國。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界盃籃球賽歐洲區資格賽今天出現神奇表現，立陶宛後衛薩古納斯（Ignas Sargiunas）在最後9秒投進3顆三分球，率隊89：88逆轉英國，媲美2004年麥格瑞迪（Tracy McGrady）在NBA的演出。

立陶宛作客英國主場，第4節剩下10秒左右，立陶宛還以80：87落後，這場面普遍都覺得英國穩贏了，但薩古納斯沒有放棄，他先在弧頂位置跳投飆進三分球，而英國隊再來先靠罰球拿1分，仍有88：83領先。

英國罰完球，薩古納斯就直接運球過半場，並在弧頂位置又飆進三分球，追到86：88，英國再來還出現要命失誤，球直接發到薩古納斯手上，他又選擇在三分線出手，完成絕殺三分球，率隊完成不可思議逆轉。

9 POINTS IN 9 SECONDS IS PURE MADNESS



Ignas Sargiunas hit three triples in 9 seconds and the GAME-WINNER #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/f3bI1CMBRB — FIBA Basketball （@FIBA） November 27, 2025

