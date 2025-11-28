關懷盃》花蓮光復不敵台東桃源 教頭王國華看見小選手笑容已滿足

花蓮光復國小雖然處於落後，小朋友仍在場邊大聲加油。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽自今天起進行4天，花蓮光復國小雖在少棒軟式組首戰以4：7敗給台東桃源國小，看到小朋友們可以開心打球，總教練王國華已經覺得很滿足，「稍微離開光復一下，類似療傷。」

王國華指出，光復國小是馬太鞍溪堰塞湖溢堤的重災區，即便洪水已經過去2個月，當地居民每天仍舊提心吊膽，只要一看到下雨就會擔心，是否又要緊急撤離去避難，「生活很累，我不單是要顧球隊而已，家裡也蠻嚴重的。」

王國華表示，光復國小雖然位於高處，學生已經可以回去上課，但洪水沖進部落的第1個衝擊點就在球場旁邊，地基一定有被沖刷，小朋友應該多少會有陰影，「球場旁邊一望無際，都是洪水過後留下的泥土，太恐怖了，怕他們會有不好的感覺，乾脆先不去練。」

王國華坦言，球隊從災後到現在還是有參加比賽（重光盃、耕元盃、關懷盃），因為可以碰球的時間就是比賽，「雖然小朋友都有來上課，但是都必須回去避難所，班車在一定的時間要去載，不如就不要練，可以出來外面比賽，不用每天過著提心吊膽的日子。」

看到小朋友們來比賽，臉上終於有笑容，王國華覺得很滿足，「他們心裡應該也有受創，我們有1、2個吧，洪水來的時候，就在光復國中籃球場打籃球，好像有被沖走，還好反應很快，爬到樹上沒事，後來被國軍救下來，他們太調皮了，看到路上都沒人，還跑去打籃球。」

馬太鞍溪橋被洪水沖毀，導致台9線中斷，對光復的交通造成很大不便，王國華無奈地說，「從光復來花蓮變得超遠，像今天，開車要3小時，臨時便道只能容納1輛卡車通過（限行5公噸以下車輛），還有農機、耕田機要走，很容易卡住。」

光復國小今天只帶10名球員參賽，王國華表示，偏鄉本來就少子化，球隊有10幾個人就很不錯，現在這批球員多為3、4年級，可能因為洪水的關係，光復國小出現轉學潮，一次轉出30幾個，以後棒球隊能招到多少人不得而知，目前只能努力維持球隊。

花蓮光復國小鄭米勒‧嘎造（左）衝回本壘得分。（記者徐正揚攝）

