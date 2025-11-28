自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》田子杰猛打 台灣海洋隊擊敗山林隊

2025/11/28 15:27

田子杰。（記者李惠洲攝）田子杰。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣海洋隊今天靠田子杰猛打賞，包括3局的致勝打，助隊以7：5擊敗台灣山林隊，勝率突破5成，戰平日職聯隊，並列聯盟第2。

台灣海洋隊在1局下2出局連續4位打者上壘，曾昱磬和林培緯雙安送回2分。台灣山林隊在3局上反攻，開局連續擊出4支安打，包括張仁瑋的適時安打，何品室融滾地球送回追平分，李勛傑擊出超前分安打，攻下3分大局。

台灣海洋隊先發投手陳品宏先發2.1局被敲4支安打，失掉3分。

3局下，台灣海洋隊在2出局回敬另一波3分大局，連續5名打者上壘，包括高捷的追平分安打、田子杰超前分安打。台灣山林隊先發投手張景淯僅投2.2局被敲8安，有3次四壞球，失掉5分。

台灣山林隊在6局上靠劉俊緯高飛犧牲打追回1分，但7局下，台灣海洋隊靠失誤上壘，短打推進至二壘後，高捷適時安打送回1分，田子杰貢獻單場第3安，並靠投手暴投攻分，單局再攻下2分，山林隊在8局上追回1分，最終仍無力反攻。

田子杰。（記者李惠洲攝）田子杰。（記者李惠洲攝）

陳品宏。（記者李惠洲攝）陳品宏。（記者李惠洲攝）

陳品宏。（記者李惠洲攝）陳品宏。（記者李惠洲攝）

張景淯。（記者李惠洲攝）張景淯。（記者李惠洲攝）

張景淯。（記者李惠洲攝）張景淯。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中