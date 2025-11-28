冬盟》田子杰猛打 台灣海洋隊擊敗山林隊

田子杰。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台灣海洋隊今天靠田子杰猛打賞，包括3局的致勝打，助隊以7：5擊敗台灣山林隊，勝率突破5成，戰平日職聯隊，並列聯盟第2。

台灣海洋隊在1局下2出局連續4位打者上壘，曾昱磬和林培緯雙安送回2分。台灣山林隊在3局上反攻，開局連續擊出4支安打，包括張仁瑋的適時安打，何品室融滾地球送回追平分，李勛傑擊出超前分安打，攻下3分大局。

台灣海洋隊先發投手陳品宏先發2.1局被敲4支安打，失掉3分。

3局下，台灣海洋隊在2出局回敬另一波3分大局，連續5名打者上壘，包括高捷的追平分安打、田子杰超前分安打。台灣山林隊先發投手張景淯僅投2.2局被敲8安，有3次四壞球，失掉5分。

台灣山林隊在6局上靠劉俊緯高飛犧牲打追回1分，但7局下，台灣海洋隊靠失誤上壘，短打推進至二壘後，高捷適時安打送回1分，田子杰貢獻單場第3安，並靠投手暴投攻分，單局再攻下2分，山林隊在8局上追回1分，最終仍無力反攻。



