日職》前一指混血大物歐可耶瑠偉離開巨人軍 想轉往海外球隊發展

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天宣布，28歲混血好手歐可耶瑠偉成為自由契約選手，成為自由身的歐可耶瑠偉有更多的選擇，包含挑戰海外聯盟在內，球團與他雙方同意不將他列入保留名單。

歐可耶瑠偉的父親是奈及利亞人，母親為日本人，他在2015年日職選秀會獲樂天金鷲第一指名。歐可耶瑠偉曾在2016年到台灣參加冬季聯盟，並入選2017年亞冠賽日本代表隊。不過，歐可耶在樂天一軍6個賽季沒有打出亮眼成績，歐可耶瑠偉在2022年季後的現役選秀會中，被巨人軍挑走。

今年是歐可耶瑠偉加入巨人軍的第三個賽季，本季主要以代打、代守、代跑為主，出賽61場，全壘打掛蛋，有5分打點，打擊率2成46，整體攻擊指數（OPS）為0.601。

歐可耶瑠偉在日職賽場10年有9年上到一軍，生涯合計406場出賽，累積14轟、平均打擊率2成30。

日媒《體育報知》報導，歐可耶瑠偉透過巨人球團發聲明表示，「在球季結束後，我與球團持續討論，最終獲得許可，可以挑戰包含海外棒球在內的其他球隊。過去3個賽季，對於支持我的球迷們、監督、教練、隊友、以及所有球團工作人員，我只有滿滿的感謝。今後我會持續挑戰，希望能展現出更加成長的自己。」

