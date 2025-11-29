東契奇領軍湖人戰老東家獨行俠 今日賽事預告與轉播

湖人球星東契奇。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，湖人球星東契奇（Luka Doncic）將碰上老東家獨行俠，紫金大軍要挑戰6連勝；西部第三的金塊，當家MVP球星約基奇（Nikola Jokic）將領軍面對西部第五的馬刺。

冬盟賽事，台灣海洋將碰上日職聯隊，台灣海洋推出陳宇宏先發，日職聯隊派出清水麻成先發；台灣山林迎戰韓職聯隊，台灣山林派出林鋅杰先發，韓職聯隊派出鄭㥥寯先發。

TPVL賽事，台中連莊面對台北伊斯特，台鋼天鷹迎戰桃園雲豹飛將。

另外還有F1世界一級方程式賽車卡達站、高中籃球聯賽HBL、黑豹旗等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

10：30 馬刺 VS 金塊

11：00 獨行俠 VS 湖人

轉播：緯來體育

冬盟

12：00 台灣海洋 VS 日職聯隊

18：00 台灣山林 VS 韓職聯隊

轉播：DAZN 1、DAZN 3

2025中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽

13：00 黑豹旗

轉播：緯來精采

HBL

14：00 東山高中 VS 宜蘭高中 男生預賽

15：40 松山高中 VS 高苑工商 男生預賽

17：20 南山高中 VS 開南高中 男生預賽

19：00 能仁家商 VS 北市成功 男生預賽

轉播：愛爾達體育1台

BWF 超級300系列印度西德莫迪國際賽

14：30 四強（上）

18：30 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 台北伊斯特 VS 台中連莊

18：30 桃園雲豹飛將 VS 台鋼天鷹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台、緯來精采

F1 世界一級方程式賽車-卡達站

21：50 衝刺賽

（台灣時間30日）凌晨01：45 排位賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

英超

22：50 曼城 VS 里茲聯 第13輪

轉播：愛爾達體育1台

