網球》艾卡拉茲比辛納強？ 小威前教練：我無法認同

2025/11/28 16:12

艾卡拉茲（右）、辛納（左）。（資料照，歐新社）艾卡拉茲（右）、辛納（左）。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和義大利名將辛納（Jannik Sinner）是當今男子網壇最具統治力的單打球員，但到底誰強？小威廉絲前教練莫拉托格魯（Patrick Mouratoglou）也在近日分享個人見解。

「在三巨頭之前，網壇有費德爾（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal），Roger是世界上最佳球員，但Rafa是兩人之中更強的那位。」莫拉托格魯說：「Roger對Rafa束手無策，這是個迷人的矛盾。」

莫拉托格魯接著表示，「如今艾卡拉茲在與辛納的16次交手中贏了10次，大滿貫決賽以3勝1負領先，在所有大滿貫賽事也以4勝2負佔優，而辛納則在對其他選手時全面佔上風，儘管缺賽三個月，幾乎可以追平艾卡拉茲。」

莫拉托格魯說，許多人都說辛納比其他人強，但艾卡拉茲才是最出色的那位，「很抱歉，這我無法認同。」他強調，即使艾卡拉茲在對戰中佔優，他們在技術、戰術和心理層面來說是勢均力敵，「真正區分兩人的應該是他們壓制其他選手的方式，辛納靠的是專注力和穩定度，而艾卡拉茲則是憑藉創造力和膽識以及華麗擊球。」

分享對兩人誰強的話題見解後，莫拉托格魯最後也說，「他們的對決不是費德爾和納達爾的翻版，而是獨一無二的存在，而我們正有幸能見證。」

