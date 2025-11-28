自由電子報
體育 棒球 學生棒球

關懷盃》「好像世界末日」 鄭米勒‧嘎造、徐梓桓回憶光復鄉災情

2025/11/28 16:20

花蓮光復國小鄭米勒‧嘎造（左）、徐梓桓。（記者徐正揚攝）花蓮光復國小鄭米勒‧嘎造（左）、徐梓桓。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢堤重創花蓮光復鄉，光復國小棒球隊中有不少小朋友的家裡都有災情，同為5年級的鄭米勒‧嘎造、徐梓桓不約而同表示，同樣是走去學校的路，現在的心情很不一樣，可以出來比賽打關懷盃，心情也會放鬆一點。

鄭米勒‧嘎造回憶，洪水來的時候正跟同學在光復國中打籃球，聽到有人喊「洪水來了！」趕快跑回家，然後跟著阿嬤去安置所，「以為會跟別人家一樣，淹水淹很高，還好只到腳踝，我們家已經整理好了，花很多天，很多人來幫忙，外縣市的親戚也有來。」

鄭米勒‧嘎造是隊上唯一的布農族，他表示，小一、小二的時候上體育課，老師剛好是棒球教練，問要不要參加棒球隊，他就跟同學舉手，洪水退了雖然可以繼續上課，但是還沒回到球場，「至少兩、三個禮拜沒練了，洪水來了以後，我們就很少練習，偶爾會用一下操場。」

徐梓桓的經驗比較驚險，他回憶，洪水襲來以前，他正在吃東西，姑姑看到橋斷了，才準備要上車，洪水就衝進來，本來他已經跑出去，看到弟弟在旁邊哭，還差點跌倒，趕快去把他拽上車，「我再跑出來，水已經到大腿，當下真的很害怕，但是哭不出來，才關上車門，水又更高了。」

徐梓桓表示，當時老家一樓被洪水淹滿，阿祖與阿嬤都在二樓沒逃出來，直到第二天救援隊才把她們帶出來，現在老家都整理好了，回學校上課都有心理師幫忙調解心情，只是走在去學校的路上，感覺變得很陌生，「好像世界末日，覺得這裡到底是不是光復？」

花蓮光復國小球隊用車由富邦悍將捐贈。（記者徐正揚攝）花蓮光復國小球隊用車由富邦悍將捐贈。（記者徐正揚攝）

花蓮光復國小在球隊用車兩側，用文字感謝全國志工協助救災。（記者徐正揚攝）花蓮光復國小在球隊用車兩側，用文字感謝全國志工協助救災。（記者徐正揚攝）

