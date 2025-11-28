超馬》東吳超馬29日登場 參賽選手大有來頭

中信兄弟棒球隊伍立辰、陳冠穎兩位選手以行動支持東吳超馬（東吳大學提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕東吳超馬被譽為「台灣場地繞圈賽之冠」，是聞名全球跑者突破個人成績與國家紀錄的最佳搖籃，今年賽事也將於11月29日至30日在東吳大學外雙溪校區溪望操場隆重登場，共有來自波蘭、西班牙、日本、烏克蘭、中國、馬來西亞及臺灣，7國共33位國內外好手齊聚角逐24小時邀請賽。

此場賽事有12位選手近年最佳成績突破國際級標準（男子244公里、女子224公里），包含前世界紀錄保持人日本仲田光穂、突破300公里大關的波蘭皮歐特羅斯基·安杰、烏克蘭女子國家紀錄保持人奧萊娜·舍甫琴科、西班牙伊凡·羅培茲、日本田中秀和、日本兼松藍子、旅韓中國籍鄭勇民、與首次參賽的波蘭安杰·馬祖爾、日本櫻庭健、福元翔輝、木本匡昭、大野薫子等。台灣選手方面，去年東吳超馬國內第一的張家鈞、48小時國家紀錄保持人的黃筱純、前國內100公里女子紀錄保持人周玲君，及多位橫跨24及48小時賽的年輕超馬選手登板。

東吳國際超級馬拉松以入夜之後的寒風刺骨著名，高濕度的氣候加上跑者跨夜的疲憊感，令許多國內外好手屢次鎩羽而歸，今年除24小時賽之外，還有個人體驗賽及5小時接力賽，總參賽人數達800名，大會工作人員及志工達500名，會以最溫暖有力、24小時不間斷加油聲的給予選手能量，期望各界好手創造佳績，再度邁向金牌賽事。

今天賽前記者會邀請到奧林匹克委員會運動性平主委陳怡安委員、中信兄弟伍立辰、陳冠穎棒球選手出席，並連續10年邀請來自馬來西亞的腦性麻痺選手曾志龍參賽，共同為性別、生命平權及慈善公益聲援。環保永續面向，今年正式加入「路跑賽事永續聯盟」，從減碳、廢棄物分類到綠色交通，持續打造更永續的賽事藍圖。以「超越極限」的超馬精神與持續前行的力量，呼應健康永續、性別平權與慈善公益的核心行動理念。

