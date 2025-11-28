日職》田中正義生涯首度成「億圓男」 轉戰火腿隊3年薪水增逾8倍

田中正義。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿球星田中正義今天獲球團加薪2800萬日圓，明年薪水來到1億日圓，這是他進入職業賽場10年來，首度成為「億圓男」。田中正義說，「我獲得很高的評價。」田中正義也設定明年的目標，防禦率要比今年賽季低、出賽50場以上。

田中正義是在2016年日職選秀會獲軟銀鷹第一指名，但他在軟銀時期未能交出好表現，軟銀在2022年季後網羅當時效力火腿的球星近藤健介，火腿隊挑走田中正義作為「人的補償」。

請繼續往下閱讀...

轉戰火腿隊後，田中正義成為球隊守護神，近3年合計貢獻39次救援成功，田中正義本季出賽49場，交出1勝1敗、防禦率1.32，有13次救援成功、12次中繼成功，共投47.2局賞48次三振。

田中正義在2023年來到日本火腿時，年薪僅1200萬日圓，如今效力火腿3年後，今年季後獲加薪2800萬日圓，明年的年薪為1億元。

不過，田中正義在球季中段表現不穩，因此讓出球隊守護神的位置，回到中繼角色。田中正義說，「這一年其實很不甘心，下季一定要把這份遺憾討回來，希望能成為讓隊友更放心依賴的選手。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法