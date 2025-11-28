自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟20歲小將遭戰力外 彭政閔：他很認真

2025/11/28 18:15

彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天公布中信兄弟60人契約保留名單，未列入名單中的選手有年僅20歲的「小巨人」胡孟智，他前年才加入職棒，還沒上一軍就面臨生涯危機，凸顯職棒舞台的殘酷。

中信農場主管兼二軍總教練彭政閔表示，胡孟智近2年都在春訓就受傷，回歸球隊都比較晚一點，身材也算比較劣勢，「但他很認真，打擊能力也算不錯，只是力量上比較受限，成績就會受限。」

另一位讓彭政閔覺得比較可惜的是35歲老將蘇緯達，「他在二軍也算可以打，也滿努力的，但就是稍微年長，如果長期在二軍，那就比較會在60人名單外。」

吳哲源曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的本土王牌成績單，不僅勇奪最佳進步獎，2023年經典賽驚奇遞補傷退的曾仁和，且在對上荷蘭隊的關鍵一戰貢獻4.1局1安打無失分的「神級中繼」率領台灣隊奪勝，獲封「抗荷英雄」，可惜在2023年5月18日投出一顆曲球後，突然感覺手部無力，因右肩傷勢退場，此後再也沒有回到一軍賽場，連二軍都是今年4月26日才復出。

彭政閔坦言，吳哲源的狀況就是要給他時間，只是要給多少時間沒有人知道，「這關係到球團的安排和想法。」

胡孟智。（資料照，記者李惠洲攝）胡孟智。（資料照，記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中