中職》兄弟20歲小將遭戰力外 彭政閔：他很認真

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天公布中信兄弟60人契約保留名單，未列入名單中的選手有年僅20歲的「小巨人」胡孟智，他前年才加入職棒，還沒上一軍就面臨生涯危機，凸顯職棒舞台的殘酷。

中信農場主管兼二軍總教練彭政閔表示，胡孟智近2年都在春訓就受傷，回歸球隊都比較晚一點，身材也算比較劣勢，「但他很認真，打擊能力也算不錯，只是力量上比較受限，成績就會受限。」

另一位讓彭政閔覺得比較可惜的是35歲老將蘇緯達，「他在二軍也算可以打，也滿努力的，但就是稍微年長，如果長期在二軍，那就比較會在60人名單外。」

吳哲源曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的本土王牌成績單，不僅勇奪最佳進步獎，2023年經典賽驚奇遞補傷退的曾仁和，且在對上荷蘭隊的關鍵一戰貢獻4.1局1安打無失分的「神級中繼」率領台灣隊奪勝，獲封「抗荷英雄」，可惜在2023年5月18日投出一顆曲球後，突然感覺手部無力，因右肩傷勢退場，此後再也沒有回到一軍賽場，連二軍都是今年4月26日才復出。

彭政閔坦言，吳哲源的狀況就是要給他時間，只是要給多少時間沒有人知道，「這關係到球團的安排和想法。」

