中職》未獲味全龍保留 王維中赴美自主訓練已3週

王維中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在味全龍今天公布60人契約保留名單之前，就傳出球團未將2020年選秀狀元王維中放在名單中，如今這位具大聯盟資歷的33歲左投確定在保留名單之外、可讓其他球隊自由接洽，他則赴美自主訓練已3週，期盼能讓自己更好。

王維中在2020年季中選秀獲龍隊以狀元籤選中，更簽下5年3個月總值約208萬美元合約，月領約3.3萬美元（約台幣百萬），但在今年季後合約走完之前，今天確定未獲球團放入60人保留名單。王維中在龍隊累計122場出賽（先發55場、後援67場），合計繳出15勝26敗26次中繼成功、防禦率3.64成績單，如今因表現不如球團預期被放到保留名單之外，領隊丁仲緯雖認為他仍有一定的能力，並和經紀公司正在洽談可能的合約方案，但也直言「不要影響他其他發展的可能性」。

請繼續往下閱讀...

儘管王維中本季在一軍僅留下30.1局和6.53防禦率的歷年最差成績，但他在二軍46.2局防禦率2.12的調整不差，季後也為了找回個人最佳狀態，在月初就自費赴美國亞歷桑納州自主訓練，和旅美好手鄧愷威是同一家訓練中心。在王維中未獲龍隊保留後，目前已有其他球隊在評估網羅他的可能性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法