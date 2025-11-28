自由電子報
世界盃資格賽》高柏鎧砍23分無用 台灣隊26分差不敵日本吞首敗

2025/11/28 20:05

渡邊雄太（右）。（取自FIBA官網）渡邊雄太（右）。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在2027世界盃籃球亞洲區資格賽面對日本陷入苦戰，高柏鎧砍下全隊最高23分，盧峻翔則是進帳14分本土最高，但全隊出現多達19次失誤，終場以64：90吞下首敗。

台灣隊在這次世界盃資格賽首輪和日本、南韓以及中國同組，這一階段先碰上日本，今天在客場首戰先發為陳盈駿、林庭謙、周桂羽、盧峻翔搭配「新台灣人」高柏鎧。

台灣隊今天開局失誤偏多，而在日本防守壓迫下，進攻無法有很好的發揮，上半場僅高柏鎧一人拿下13分得分上雙，重要得分箭頭陳盈駿和林庭謙被針對，都只有零星的分數入袋；反倒是日本在渡邊雄太和富永啓生帶領下，半場打完已經取得45：22領先。

易籃後，台灣隊重要禁區支柱高柏鎧疑似受傷，暫時先退場休息，改由曾祥鈞力扛內線，台灣隊一路落後到30分，好在該節尾聲盧峻翔、林庭謙接力得分，稍稍助隊趕上，但仍是帶著23分落後進入決勝節。末節盧峻翔飆進三分球加上高柏鎧灌籃，台灣隊嘗試振作，但還是維持大約20分差距，無力逆轉頹勢，吞下首敗。

台灣隊今天3人得分上雙，但團隊命中率只有37.5%，籃板則輸了日本16個，高柏鎧繳出全場最高23分、4籃板，盧峻翔14分、9籃板，林庭謙則攻下13分；日本隊方面，渡邊雄太攻下全隊最高20分，歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）和馬場雄大都拿下14分。

盧峻翔。（取自FIBA官網）盧峻翔。（取自FIBA官網）

