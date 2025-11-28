自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》棒打U18世界盃國手 「東漂」的台北球兒立大功

2025/11/28 20:31

台東體中李彥霆拼出三壘安打。（記者陳志曲攝）台東體中李彥霆拼出三壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台東體中今天靠左投曾睿豪繳5局無失分優質先發，加上5局上張碩程打下勝利打點安打，最終東體就以1：0險勝大溪高中，隊史第2度挺進黑豹旗4強，明天強碰羅東高工，地點在新莊棒球場。

曾睿豪先發5局被敲3安，另有5K和5次四死球，屢次化險為夷無失分拿下勝投，汪昆峰後援2局飆4K，未被敲安無失分拿下救援成功。

東體總教練陳峰岳表示，這場設定讓陣中表現最穩定也最有壓制力的曾睿豪先發，他也拿出一夫當關的好表現，後援的汪昆峰有效凍結比分，兩人表現都很棒。

大溪推出兩大U18世界盃國手登板投球，林珺希先發3局被敲2安無失分退場，由賴謙凡接手投球，5局上一出局後8棒李彥霆敲出三壘安打，9棒張碩程適時安打進帳唯一分數，賴謙凡後援4局失1分承擔敗投。

面對賴謙凡149公里速球，李彥霆一棒掃出三壘安打，開啟團隊得分契機，成為東體獲勝晉級4強的大功臣。陳峰岳說，賽前就有鎖定林珺希和賴謙凡，兩人球速快，特別針對速球做攻擊調整，李彥霆這支三壘安打很關鍵，他也是近年首名從台北到東體打球的選手。

就讀東體高二的李彥霆出身北市長安青少棒，他透露，國中上場機會不多，考量東體訓練設施和環境都不錯，決定到東部延續棒球路，剛到台東不太適應，常躲起來哭或打電話給老媽說想回台北，後來在教練和學長的鼓勵下才堅持下去，現在已經習慣了。

李彥霆一棒建功，自評守優於攻，之前守游擊，黑豹旗改守三壘，適應上沒有太大問題。

台東體中李彥霆拼出三壘安打。（記者陳志曲攝）台東體中李彥霆拼出三壘安打。（記者陳志曲攝）

台東體中先發投手曾睿豪。（記者陳志曲攝）台東體中先發投手曾睿豪。（記者陳志曲攝）

台東體中先發投手曾睿豪。（記者陳志曲攝）台東體中先發投手曾睿豪。（記者陳志曲攝）

台東體中先發投手曾睿豪。（記者陳志曲攝）台東體中先發投手曾睿豪。（記者陳志曲攝）

台東體中拿下勝利。（記者陳志曲攝）台東體中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

大溪高中吞敗。（記者陳志曲攝）大溪高中吞敗。（記者陳志曲攝）

台東體中總教練陳峰岳（右）提醒球員注意事項。（記者陳志曲攝）台東體中總教練陳峰岳（右）提醒球員注意事項。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中