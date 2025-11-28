黑豹旗》棒打U18世界盃國手 「東漂」的台北球兒立大功

台東體中李彥霆拼出三壘安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台東體中今天靠左投曾睿豪繳5局無失分優質先發，加上5局上張碩程打下勝利打點安打，最終東體就以1：0險勝大溪高中，隊史第2度挺進黑豹旗4強，明天強碰羅東高工，地點在新莊棒球場。

曾睿豪先發5局被敲3安，另有5K和5次四死球，屢次化險為夷無失分拿下勝投，汪昆峰後援2局飆4K，未被敲安無失分拿下救援成功。

東體總教練陳峰岳表示，這場設定讓陣中表現最穩定也最有壓制力的曾睿豪先發，他也拿出一夫當關的好表現，後援的汪昆峰有效凍結比分，兩人表現都很棒。

大溪推出兩大U18世界盃國手登板投球，林珺希先發3局被敲2安無失分退場，由賴謙凡接手投球，5局上一出局後8棒李彥霆敲出三壘安打，9棒張碩程適時安打進帳唯一分數，賴謙凡後援4局失1分承擔敗投。

面對賴謙凡149公里速球，李彥霆一棒掃出三壘安打，開啟團隊得分契機，成為東體獲勝晉級4強的大功臣。陳峰岳說，賽前就有鎖定林珺希和賴謙凡，兩人球速快，特別針對速球做攻擊調整，李彥霆這支三壘安打很關鍵，他也是近年首名從台北到東體打球的選手。

就讀東體高二的李彥霆出身北市長安青少棒，他透露，國中上場機會不多，考量東體訓練設施和環境都不錯，決定到東部延續棒球路，剛到台東不太適應，常躲起來哭或打電話給老媽說想回台北，後來在教練和學長的鼓勵下才堅持下去，現在已經習慣了。

李彥霆一棒建功，自評守優於攻，之前守游擊，黑豹旗改守三壘，適應上沒有太大問題。

台東體中李彥霆拼出三壘安打。（記者陳志曲攝）

台東體中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

大溪高中吞敗。（記者陳志曲攝）

台東體中總教練陳峰岳（右）提醒球員注意事項。（記者陳志曲攝）

