經典賽》太夢幻！美國眾星雲集無敵天團 大聯盟名投預測豪華陣容

賈吉擔任隊長領軍。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽明年3月登場，上屆在金牌戰抱憾而歸的美國隊力拚重返榮耀，目標打造星光熠熠的豪華艦隊。

美國隊將由洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長領軍，目前確定參賽的還有海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）、水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊明星外野手阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong）、紅襪後援右投惠特洛克（Garrett Whitlock），陣容已經有雛形，可謂眾星雲集。

請繼續往下閱讀...

現任《MLB Network》球評的前大聯盟明星投手普萊薩（Dan Plesac），在節目上預測美國隊剩餘陣容，他推測三壘會由柏格曼（Alex Bregman）擔任，二壘可能是貝茲（Mookie Betts）或透納（Trea Turner）鎮守，一壘則是哈波（Bryce Harper）或柯茲（Nick Kurtz）把關。

此外，普萊薩預測指定打擊將由「神鱒」楚奧特（Mike Trout）或史瓦伯（Kyle Schwarber）擔綱。終結者位置則看好貝納（David Bednar）勝任。

美國隊在預賽所屬B組，同組對手有墨西哥、義大利、英國、巴西。

美國隊力拚重返榮耀，目標打造星光熠熠的豪華艦隊。（取自推特）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法