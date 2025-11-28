桌球》U19最後希望！ 葉伊恬孤軍晉級女單8強

葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕葉伊恬今天在2025年世界青少年桌球錦標賽，以9：11、11：5、11：9、11：7、11：6收拾澳洲選手普西霍金絲，晉級U19女單8強，有機會再為台灣搶下獎牌。

葉伊恬打敗澳洲選手普西霍金絲後，她8強將迎戰威爾斯選手安娜赫爾西（Anna Hursey）。赫爾西的媽媽是中國人，父親是英國人，5歲開始接觸桌球，8歲時被送到中國哈爾濱進行專業訓練2年，能說一口流利的中文，10歲就代表威爾斯參加歐洲錦標賽，成為賽史最年輕的參賽者。

請繼續往下閱讀...

由於郭冠宏在32強就意外中箭落馬，身為U19男單最後希望的徐絃家，今天遭遇羅馬尼亞的齊瑞塔（Iulian Chirita），只是徐絃家先盛後衰，最終以11：7、12：10、10：12、11：13、12：10、5：11、8：11遭到逆轉，無緣男單8強。

U15男單部分，陳凱程以直落四橫掃土耳其選手，挺進8強，也成為Ｕ15單打的台灣最後希望，再來將跟日本大野颯真爭4強席次。

台灣隊在雙打賽事方面，U19男雙郭冠宏／徐絃家、U19女雙葉伊恬／吳映萱以及U15男雙陳凱程、鄭旻修，目前都至少是銅牌入袋，3組人馬將在4強力拚金牌戰門票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法