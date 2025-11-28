自由電子報
世界盃資格賽》質疑日本防守尺度 圖齊談下一場調整關鍵

2025/11/28 21:27

台灣男籃不敵日本隊。（取自FIBA官網）台灣男籃不敵日本隊。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今天在2027世界盃籃球亞洲區資格賽首戰碰上日本陷入苦戰，受限於對方的防守之下，進攻施展不開，最終以64：90吞下敗仗。賽後總教練圖齊給予日本隊表現肯定，他也質疑，對方的防守是否完全符合規定，甚至有些動作是有點骯髒，但他仍給予台灣隊球員肯定，希望能記取教訓，在下一場之前做好調整。

台灣隊在這次世界盃資格賽首輪和日本、南韓及中國同組，這階段先碰上日本，今天先發為陳盈駿、林庭謙、周桂羽、盧峻翔搭配高柏鎧。開局受限於對方的壓迫防守，失誤偏多，進攻也找不到準星情況下，半場打完陷入22：45落後；易籃後，高柏鎧在禁區和對方發生碰撞，短暫退場治療，在禁區頓失重心後，一度被拉開到超過30分，好在林庭謙和盧峻翔在下半場甦醒，免於失分繼續擴大。

台灣隊今天團隊命中率僅37.5%，籃板輸了日本16個，失誤多達19次。主帥圖齊坦言，台灣隊上半場確實受限於對方防守，又沒辦法馬上有很好的應變，導致被拉開，「我們必須承認日本隊的實力，他們絕對配得上這場比賽的勝利，但我不確定他們的防守是否完全符合規則，但這只是我個人的看法，他們的進攻非常積極，只是有些動作有點骯髒。」

盧峻翔今天繳出本土最高14分、9籃板，但也發生5次失誤，至於賽前被日本隊主帥霍瓦斯點名要嚴加看防的雙衛組合陳盈駿和林庭謙，確實受到限制，陳盈駿僅繳出3分、3籃板，而林庭謙直到下半場才復活，攻下13分、6籃板。日本方面，隊長渡邊雄太攻下全隊最高20分，歸化球員霍金森和馬場雄大都貢獻14分。

台灣隊下週一要回到主場新莊體育館再戰日本，但在兩隊體系都已大致底定的情況下，還能做出什麼樣的改變？圖齊表示，防守有很大進步空間，另外則是籃板和卡位得做得更紮實，他也希望球員能從這一場比賽中記取教訓，「我們上、下半場的比賽風格截然不同，所以我覺得我們可以好好休息、調整，想辦法延續這一場收尾階段好的表現。」

