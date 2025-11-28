自由電子報
體育 籃球

世界盃資格賽》26分差痛宰台灣 渡邊雄太：他們是有天賦的球隊

2025/11/28 22:02

渡邊雄太。（取自FIBA官網）渡邊雄太。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本隊今天在世界盃籃球資格賽首戰以90：64痛宰台灣，賽後日本隊隊長渡邊雄太仍大方稱讚台灣隊的表現，他認為，台灣是一支相當有天賦的球隊，但日本隊這一場比賽打出屬於自己的風格，但他認為，即便這一場獲勝，也不代表下一場能贏，還是要做好準備。

台灣隊今天在開局就受制於對方壓迫防守，進攻打得綁手綁腳，失誤也偏多，最終以26分差輸球，而日本則靠著渡邊雄太攻下全隊最高20分，歸化球員霍金森和馬場雄大貢獻14分帶領下，收下開門紅。

日本隊主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）對於球員表現感到滿意，他表示，大家從開賽就完美的執行比賽計畫，尤其是防守表現非常出色，大家也相當積極，「球員甚至在地板撲球，充分展現他們每個人都想贏得這場比賽的精神，這是很難得的。」

渡邊雄太在巴黎奧運後重新回到國家隊，他表示，能夠再次穿上這件球衣，他感到非常光榮也很開心，他也有責任要在球隊得分停滯時站出來。

提到對手時，渡邊雄太認為，台灣隊是很有天賦的球隊，但日本隊這一場比賽充分展現自己的風格，「我們雖然贏了26分，但這不代表我們就有機會贏得下一場戰，因此，我們必須為接下來的比賽做好準備。」另外他也提到，台灣隊每年都變得更強，繼續進步，大家還是要全力應戰。

