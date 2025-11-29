MLB》為領77億約的天使「薪水大盜」倫登發聲 前藍鳥好手給出看法

倫登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使35歲三壘手倫登（Anthony Rendon）在2019年季後以7年2.45億美元（約新台幣77.2億）大約加盟天使，未料卻是傷痛不斷，如今傳出天使隊可能會買斷倫登最後一年合約。前藍鳥外野手皮拉爾（Kevin Pillar）近日在美國棒球節目「Foul Territory」受訪直言，倫登可能是史上最被誤解的選手之一。

倫登過去曾在受訪時提到，棒球從來不是他的第一順位，比不上家庭，並說出：「這只是一份工作。」倫登這段話讓外界質疑他對棒球的投入程度。

請繼續往下閱讀...

曾與倫登當過隊友、今年7月宣布退休的皮拉爾，近日在節目中提到，「倫登可能是史上最被誤解的選手之一，他在自己的信念上很直率，但他講的話並不是其他球員沒在講的。」

「人們常常忘記，對我們很多人來說，沒錯，我們熱愛棒球、對它充滿熱情。但最終，這只是一份工作。」皮拉爾說道，「對很多人來說，當你進到大聯盟後，那種快樂有一部分被剝奪。我在生涯後期也有這種感覺。」

「很不幸他在天使隊的這段時間並不好，坦白說，這會成為史上最糟糕的合約之一。」皮拉爾說，「雙方其實都對這件事的發生感到慶幸。天使隊很高興終於擺脫倫登，希望能騰出一些薪資空間。而倫登也非常感謝天使隊願意這樣做，他終於不用去一個他不想去的地方了。」

倫登在2019年幫助國民隊拿到世界大賽冠軍，但轉戰天使隊後，合計只為天使打過257場比賽。倫登今年2月又動左臀部手術，球季直接報銷。倫登生涯在天使隊6年中有1年整季報銷，累積22轟、125分打點，平均打擊三圍是0.242/0.348/0.369。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法