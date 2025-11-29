自由電子報
體育 即時新聞

網球》荷蘭一哥打俄國表演賽惹議 自家外交部長勸阻退出

2025/11/29 07:04

格里克斯普爾。（資料照，取自ATP）格里克斯普爾。（資料照，取自ATP）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網壇季末已無大型賽事，目前ATP世界男單排名25的格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），應邀參與本週末在聖彼得堡舉行的表演賽，由於俄國侵略烏克蘭的戰爭受到各界抵制，這位荷蘭職業名將已引發爭議，甚至連荷蘭外交部長都敦促退出。

自2022年俄國出兵攻打烏克蘭以來，ATP、WTA等男女職業賽事都全面退出俄國，這項名為北帕爾米拉盃的表演賽，卻由國有能源巨頭俄國天然氣工業股份公司（Gazprom）贊助，並與發動戰爭的總統普廷（Vladimir Putin）關係密切。現年29歲的格里克斯普爾，正是本屆賽事唯一非俄國出生，或者來自前蘇聯加盟國的歐洲球星，由於其俄羅斯女友波塔波娃（Anastasia Potatpova）也參賽，各界認為兩人才會在結束馬爾地夫度假後共同飛往聖彼得堡。

雖然表演賽不受限制，如今敏感時期格里克斯普爾此舉恐影響形象及聲譽，荷蘭外交部長范韋爾（David van Weel）希望自家男網一哥慎重考慮，「這並不違法，但我強烈建議他不要這樣做，請考慮道德層面的問題。」至於荷蘭網協發言人則回應，已與格里克斯普爾取得聯繫，他是獨自做出這個安排，協會並未介入，「我們向他表達立場，但同時，是否前往俄國參賽取決於球員個人意願。」

