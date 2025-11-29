自由電子報
中職》連2年被戰力外！前旅美好手宋文華揭露傷況 對獅、龍隊很抱歉

2025/11/29 08:11

宋文華（左一）。（資料照，味全龍提供）宋文華（左一）。（資料照，味全龍提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年從統一獅隊轉戰味全龍的前旅美好手宋文華，昨天遭到龍隊戰力外，也是連續2年都遭戰力外。宋文華昨天也發文吐露心聲，除了對球團表達謝意與歉意，同時也揭露自身傷勢。

宋文華轉戰龍隊後，今年僅在二軍出賽3場，投2.1局防禦率7.71，今年第2次登板對富邦悍將，最快球速僅137公里，無法超過去年在獅隊的最速139公里，更與巔峰時期153公里的火球男有著天壤之別。昨天宋文華在社群發聲，透露自己目前身體狀況。

以下為宋文華社群全文：

首先，感謝味全龍球團在我狀況不佳時，仍給予我機會成為球隊的一份子，也替我安排八週高強度改造計畫，但因為傷勢的原因沒辦法為球隊多出一份力，實在感到抱歉！

在高強度訓練的刺激下，投球機制越來越能做到教練所指導的方向，本來終於熬到要回場比賽，結果一上場熱身第一顆球腳踩下去就聽到腳發出「啪」的一聲，那幾天真的是從天堂掉到地獄，檢查結果顯示是肌肉拉傷，原本以為治療修復兩三週就能回場，結果腳還是持續有不舒服的狀況。

接下來球隊帶我去醫院檢查做各項檢查，也檢查不出原因，狀況都一直沒有好轉，那時候因此感受到低潮與無助。

後來透過隊上醫療團隊找到台北復健科醫生，發現是筋膜的問題，筋膜緊繃導致出現破洞，影響到投球動力鏈，醫生認為這個筋膜破洞存在很久，這是我第一次知道筋膜對身體的影響如此的大，背部肌肉/腿後側緊繃、關節穩定性以及投球動力鏈都與筋膜問題環環相扣。

目前有施打葡萄糖針及PRP，搭配強化復健課表，狀況逐漸改善，這些狀況也都有傳回美國經紀公司希望透過不同的醫療團隊繼續尋找更有成效解決的方案，相信只要相關問題解決，動力鏈傳遞恢復，投球機制就能回歸正常！

由於這些問題存在一段時間，要完全修復可能不是短時間能做到，所以目前打算先讓身體休息，努力復健，可能會花上好一段時間，但我不會輕易放棄，也希望自己能再次站上投手丘。

同時想再次感謝統一獅球團與味全球團，在不同的時間給我機會，球隊與教練團們還有防護員們都給予我很多的幫助，沒能對球隊有貢獻真的感到非常抱歉！

