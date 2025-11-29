自由電子報
中職》日媒專訪台灣隊長陳傑憲憶當年旅日夢！12強爆紅後多1必需品

2025/11/29 07:59

陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在去年世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座一級國際賽冠軍。值此一周年之際，日媒《Full-Count》也特別專訪台灣隊長陳傑憲，請他回顧當年赴日築夢的契機，以及那次12強帶給人生的巨大轉折。

陳傑憲在12強後聲名大噪，但他的棒球旅程其實始於日本。他回憶說：「我哥哥曾到岡山共生高校留學並打棒球，他覺得那裡的環境非常適合我，於是向我和父親推薦。後來我也決定到日本留學。」陳傑憲在高三時也曾報名日職選秀會，但最終落選。

「我相信所有職棒選手都希望能在更高水準的舞台上打球。能在日本職棒打球是所有人的憧憬。當時我其實覺得自己沒有足夠的能力，但因為當時的教練推薦，我還是去報名選秀。」陳傑憲回憶。

高中畢業後，陳傑憲回到台灣加入台電棒球隊，並沒有繼續追逐職棒之路，「當時台灣職棒還經歷了打假球事件，環境還不夠完善。在台電能有穩定的工作，生活很安定。職棒世界很嚴苛，我覺得自己沒有能在那裡發揮的實力。正因為如此，我選擇了一條安定的道路。」

然而在經過深思熟慮後，陳傑憲於2016年投入中職選秀，獲得統一獅第2指名，正式開啟職棒生涯。陳傑憲坦言，與自己同齡的選手雖然都從大學畢業、以成為職業球員為目標，但礙於家中經濟壓力的現實，讓他更想靠自己的力量賺錢。

站上職棒舞台後，陳傑憲逐漸展露頭角，並在2023年經典賽與2024年12強賽都代表台灣隊出賽，12強更以台灣隊長之姿繳出0.625的恐怖打擊率，帶領台灣奪下這感動一冠，獲得大會MVP。今年也與獅隊簽下10年2憶新台幣的大約，用努力與成績實現了自己的夢想。

陳傑憲笑說：「從12強奪冠後，我的廣告代言增加了，更多人認識了我的名字。雖然我很感謝這一切，但現在出門走路必須戴口罩，去餐廳也要訂包廂。我很喜歡逛夜市，以前經常去夜市，但現在已經不能去了！」

