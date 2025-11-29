自由電子報
MLB》交易來卻從未開箱！洋基簽回棄打從投的24歲右投 美媒給模板

2025/11/29 08:39

阿里亞斯。（資料照）阿里亞斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前一口氣不續約阿里亞斯（Michael Arias）、卡森斯（Jake Cousins）、艾佛羅斯（Scott Effross）、漢彌爾頓（Ian Hamilton）與小萊特（Mark Leiter Jr.）等5名牛棚投手，不過根據大聯盟球員異動記錄，洋基已用小聯盟合約簽回阿里亞斯。

24歲的阿里亞斯來自多明尼加最初於2018年7月作為國際自由球員被藍鳥簽下，當時他主要位置是游擊手，但他在2020年5月被釋出之後，於2021年1月與小熊簽下小聯盟合約，並棄打從投。儘管阿里亞斯在投手丘上展現一些潛力，過去最高層級也來到3A，但控球仍是他一直以來的罩門。

去年休季阿里亞斯遭小熊指定讓渡（DFA）後透過現金交易來到洋基，今年他仍舊未獲得上大聯盟開箱的機會，在洋基小聯盟待好待滿，不過在4個層級內繳出2.73的防禦率，其中在最高層級2A表現最為亮眼，出賽17場投21局，送出29次三振與15次保送，防禦率2.57。

《MLBTR》指出，控球將永遠是阿里亞斯的一大問號，今年他已經寫下生涯最佳保送率，卻還是不理想的12.8%，在他生涯211.2局的投球中，已經投出152次保送。考量他棄投從打至今僅24歲，相對缺乏投球經驗，暗示他仍有時間來改善控球問題。

阿里亞斯去年名列《MLB Pipeline》小熊農場第14名潛力新秀，《MLBTR》認為，以他的三振能力與球路，洋基有望讓他扮演過去洋基火球牛棚羅艾西加（Jonathan Loáisiga）那樣的跨局數後援角色，但控球也必須有顯著進步，才能成為大聯盟可用之兵。

