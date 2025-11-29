MLB》砸錢恐無法解決！宇宙道奇劍指三連霸 官網分析休季待解問題

道奇主力打者年齡漸長。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇已經是世界大賽二連霸隊伍，明年將挑戰自1998-2000年洋基之後首度三連霸，但休季仍有不少問題需要解決，大聯盟官網專欄作家艾德勒（David Adler）撰文分析道奇休計待解3大目標。

艾德勒認為道奇休季首要目標就是補近一位具影響力的外野手，目前除了赫南德茲（Teoscar Hernández）以外，其他外野狀況都不明朗；而市場上最受矚目的外野手就是塔克（Kyle Tucker），另一潛在人選是貝林傑（Cody Bellinger），據傳道奇對兩人都有興趣。

再來是重建牛棚戰力，道奇去年最強優勢今年卻成最大弱點，今年能贏下世界大賽多半仰賴強大的先發投手戰力，有鑑於佐佐木朗希預計重回先發，艾德勒表示道奇急需一名終結者，還要增加更多新鮮手臂，並點名適合道奇的人選包含狄亞茲（Edwin Díaz）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、費班克斯（Pete Fairbanks）、威廉斯（Devin Williams）與海爾斯利（Ryan Helsley）。

最後則是為打線注入年輕新血，道奇雖然坐擁明星打線，但也是今年全大聯盟平均年齡最老的球隊（打者平均30.7歲），幾位主力打者包含大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）等人幾乎都年過30。艾德勒直言道奇在進攻端相對缺乏年輕明星球員，由於自由市場年輕明星球員如塔克、小畢歇特（Bo Bichette）、村上宗隆數量有限，道奇可能需要考慮透過交易來引進1至2名年輕強打，為2026年世界大賽三連霸鋪路。

