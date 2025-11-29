自由電子報
NBA》戴維斯震撼交易後首度重返洛杉磯！湖人賽前臨時宣布重大改變

2025/11/29 09:14

戴維斯。（資料照）戴維斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis）今天確定在客場對決湖人的比賽復出，這也是他自今年2月震撼交易後，首度重返洛杉磯；而湖人賽前也臨時宣布，今天比賽將不使用NBA盃的特殊地板。

上季季中湖人與獨行俠完成世紀交易，戴維斯被交易去湖人，獨行俠則是將「神主牌」東契奇（Luka Doncic）換去湖人。本季戴維斯自美國時間就因左小腿拉傷缺席至今，只打5場比賽，日前受訪時戴維斯被問及，比較想對湖人還是快艇復出，他笑回：「你知道我比較想打哪一場比賽的。」

如今戴維斯確定在交易後首次重返洛杉磯對決前東家湖人，根據《ESPN》報導，獨行俠目前計畫讓戴維斯在今天打完湖人後，明天「背靠背」對決快艇輪休，並在下一戰、台灣時間12月2日對決金塊時再度出賽。

然而湖人今天賽前臨時宣布，將不會使用NBA盃的亮黃色地板，根據《ESPN》報導，該場地經過聯盟球場供應商的技術人員研判後，認為無法使用，並將送回供應商進行維修。

日前湖人擊敗快艇賽後，湖人一哥東契奇就點出場地問題，「拜託調整一下，地板太滑了、很危險，我滑倒很多次，其他球員也是，這真的很危險。」詹姆斯（LeBron James）則表示，有發現不少球員因為地板打得比較辛苦，但個人認為還沒到危險的程度。

不少球員認為湖人NBA盃的特殊地板太滑。（資料照）不少球員認為湖人NBA盃的特殊地板太滑。（資料照）

