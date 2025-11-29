NFL》衛冕軍老鷹2連敗遭自家球迷噓聲伺候！芝加哥熊站穩國北龍頭

赫茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL黑色星期五大戰，衛冕軍費城老鷹在主場迎戰芝加哥熊，上週遭世仇達拉斯牛仔逆轉的老鷹，今天進攻端一如既往低迷，防守端也變得不堪一擊，最終15：24不敵芝加哥熊，主場球迷也毫不留情噓聲伺候。

老鷹當家明星四分衛赫茲（Jalen Hurts）此役34傳19中繳出230碼，傳出2次達陣，然而卻也遭到抄截1次；此外，他還在第三節老鷹啟用招牌「Tush Push」時遭熊隊角衛萊特（Nahshon Wright）襲擊掉球，這是赫茲自2024年球季第10週以來首次單場發生2次以上失誤。

老鷹防守組今天面對熊隊的路面進攻毫無招架之力，被曾效力過老鷹的斯威夫特（D'Andre Swift），以及菜鳥跑衛莫南蓋（kyle Monangai）兩人跑出130與125碼，光是上半場兩人142碼中就有114碼來自中路，最終老鷹被熊隊跑出多達231碼；反觀老鷹自身跑陣，在進攻組教練帕圖洛（Kevin Patullo）貧弱的戰術，以及明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）嚴重撞牆下，依舊苦無發揮。

斯威夫特。（路透）

另外值得一提的是，今年球季不斷傳出對進攻策略以及自身定位感到不滿的明星外接手布朗（A.J. Brown），近2場比賽完全拿到他想要的球權，此役10次接球貢獻132碼與2次答陣，2場比賽下來場均推進121碼，共拿下3次接球達陣，但老鷹2場比賽都吞下敗仗。本季老鷹戰績來到8勝4敗，下週將客場對決美聯另一強敵洛杉機電光，衛冕軍勢必得重振旗鼓，否則難以再度闖進超級盃。

熊隊2024年狀元四分衛威廉斯（Caleb Williams）此役表現平平，36傳17中推進154碼，傳出1達陣也被抄截1次，但熊隊靠著強大跑陣助威下依舊打敗老鷹。芝加哥熊本季由弱旅搖身一變成勁旅，最大關鍵就是熊隊從獅隊挖來的進攻組教頭強森（Ben Johnson），在他率領下，熊隊目前拿下9勝4敗，逐漸站穩近年由底特律獅統治的國聯北區龍頭。

布朗。（美聯社）

威廉斯與赫茲。（美聯社）

