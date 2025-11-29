自由電子報
NBA》詹姆斯史上第一霸業本季恐告終！美媒曝原因、湖人主帥給看法

2025/11/29 10:46

詹姆斯。（資料照）詹姆斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人40歲老將詹姆斯（LeBron James）尚未決定本季是否將是他最後一舞，但有一項史詩紀錄很可能會在本季提前告終，《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）撰文點出原因。

詹姆斯先前因傷直到19日對戰爵士才迎來本季初登場，也成為史上首位征戰23個賽季的球員。然而《ESPN》記者麥克曼奈明指出，詹姆斯有一項更具份量、但討論度較低，卻更能代表他長年偉大的紀錄，目前正岌岌可危，那就是連續21年入選年度最佳陣容。

詹姆斯目前連續21年入選、生涯13度入選年度第一隊都是史上第一紀錄。然而近年NBA為了因應球員輪休導致例行賽關注度下滑，將規則修改至必須出賽至少65場才能角逐年度最佳陣容與所有例行賽獎項，這正是詹姆斯要連續紀錄的最大挑戰。詹姆斯本季最多只能再3場，才能保有獲獎資格。

詹姆斯好友兼經紀人保羅（Rich Paul）透露，他尚未與詹姆斯討論過有關年度最佳陣容的話題，但他反而希望詹姆斯不要為這個獎項拚命，「聽著，他要41歲了，我不希望他再打背靠背的比賽。但同時，如果他想維持這個紀錄，他也真的不能再缺席太多場比賽。」

勇士上個月直接宣布39歲明星中鋒哈佛德（Al Horford）不能打背靠背的比賽，但麥克曼奈明直言，很難想像詹姆斯會接受如此安排。消息人士指出，詹姆斯對出賽的義務與責任非常認真。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，他十分理解這份榮譽的重要性，「至少從歷史角度看，年度最佳陣容比入選明星賽更具地位，很多球員多次入選明星賽但進不了名人堂。」但瑞迪克也認為，以詹姆斯的成就，無須再去追求連續22年入選年度最佳陣容，「我不認為今年再度入選會改變他的歷史地位。」

真正能再次改變詹姆斯生涯履歷的，是再拿一座總冠軍，也是他生涯第5座。麥克曼奈明表示，如果湖人從現在一直到4月中讓詹姆斯偶爾輪休，有助於保持體能，為季後賽做好準備。同時消息人士強調，雖然詹姆斯尚未決定，但如果他認為今年是最後一舞，那他反而可能覺得有責任把每場比賽，都當成告別巡迴賽。

