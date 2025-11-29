自由電子報
體育 棒球 日職

日職》日媒比作名投岸孝之 軟銀還靠地利打動徐若熙

2025/11/29 10:17

徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日媒今天相繼報導軟銀鷹將網羅「龍之子」徐若熙，並推估是一紙合約總值逾15億日圓（約台幣3億）的3年合約，而《Sponichi Annex》則將徐若熙的投球形態比作生涯累計170勝的樂天金鷲名投岸孝之，也點出福岡地近台灣的地理優勢，是打動他的因素之一。

徐若熙於10月29日宣告行使旅外權利後，動作最積極的軟銀、歐力士、日本火腿等日職球隊陸續浮上檯面，且當時就有日媒報導軟銀將端出3年10億日圓合約網羅，且後來更往上加碼且幅度不小。如今軟銀端出的合約總值，從原本推估的2億台幣增加至3億台幣以上，展現十足誠意，讓徐若熙提前做出決定，婉拒同樣有意網羅的美職道奇隊。

在23日出席味全龍球迷感謝祭時，徐若熙就曾透露曾和軟銀會長王貞治共進晚餐，而日媒今也提到此事，指出軟銀不但在球季中多次派高層來台觀察，並在徐若熙月初訪日時，邀請他至筑後市的二軍本部參觀。此外，徐若熙也曾表示，未來旅外發展希望妻小陪伴在身邊，所以不只要考量自己，還有老婆和小孩，因此占地利的福岡，也成為軟銀最後出線的優勢。

岸孝之。（資料照，記者黃耀徵攝）岸孝之。（資料照，記者黃耀徵攝）

