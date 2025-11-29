自由電子報
MLB》曾獲具中段輪值潛力高評價！美媒看好徐若熙旅日後前進大聯盟

2025/11/29 11:16

徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍「龍之子」徐若熙今爆出將以3年總值超過15億日圓合約加盟日職軟銀鷹，先前《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）出爐的自由市場排名也給他好評價，美媒《MLBTR》也認為，徐若熙旅日後，未來有望挑戰大聯盟。

徐若熙於10月29日宣告行使旅外權利後，動作最積極的軟銀、歐力士、日本火腿等日職球隊陸續浮上檯面，且當時就有日媒報導軟銀將端出3年10億日圓合約網羅，且後來更往上加碼且幅度不小。如今軟銀端出的合約總值，從原本推估的2億台幣增加至3億台幣以上，展現十足誠意，讓徐若熙提前做出決定，婉拒同樣有意網羅的美職道奇隊。

美媒《MLBTR》引用《FanGraphs》球探報告指出，許多大聯盟球隊把徐若熙視為後援投手，也進一步推測這是讓徐若熙選擇前往日職的原因，藉此在更高水準的聯盟中證明自己具備先發價值。《MLBTR》表示，如今徐若熙確定前往日職，在仍相當年輕的情況下，如果能在軟銀繳出亮眼成績，未來轉戰北美棒壇依舊是可行的道路。

勞爾先前在報導中指出，球探對徐若熙的評價極高，認為他的投球機制沒有問題，控球穩定，憑藉他快速球的優異品質，足以讓他成為中段輪值的先發投手。球探總結：「我絕對會簽下他，並完全打算讓他以先發投手的身份發展。」

