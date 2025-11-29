關懷盃》「閒不下來！」 林智勝回任原棒協理事長 透露未來目標

林智勝當選原棒協新任理事長，帶領協會人員在關懷盃比賽場地義賣Ｔ恤。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣原住民族棒球運動發展協會昨天舉行會員大會，推選林智勝成為第11屆理事長，成為原棒協第2位曾經連任又進入第3任的理事長，他表示，關懷盃少棒賽雖然是由原棒協主辦，知名度卻比原棒協高很多，希望回任理事長後藉由不一樣的嘗試，把原棒協這個品牌建立起來。

林智勝指出，過去擔任原棒協理事長時還是球員，必須先顧好技術、訓練這些本業，利用空餘時間推廣原棒協的工作，因為現在已經引退，可以運用的時間多出很多，再次擔任理事長能做的事也比較多，「我的個性應該閒不下來，很想找些事情來做，既然要做，就要做些對棒球有意義的事。」

林智連續兩天帶領原棒協的工作人員，在關懷盃比賽場地擺攤義賣Ｔ恤，他表示，原棒協過去只有單純的招商，今年第一次嘗試出商品，希望透過公益義賣幫助花東地區的小朋友，未來的目標是出吉祥物，「可能是山豬吧？講到原住民比較會想到山豬，猴子也可以，啊，不對，那是樂天，要用什麼動物，我們會再討論。」

林智勝於2019年當選原棒協第8屆理事長，2021年以高票連任，去年交棒給王勝偉，今年再被推選為理事長，前1位曾經連任又進入第3任的理事長是吳俊達，他在原棒協前身太平洋聯誼會時期擔任第2、3屆會長，成立協會後接任張泰山成為第7屆理事長。

林智勝帶領原協會在關懷盃比賽場地義賣Ｔ恤，並為球迷在Ｔ恤上簽名。（記者徐正揚攝）

林智勝（右）巧遇當年想簽他的美職球探Jamey。（記者徐正揚攝）

原棒協新任、卸任理事長林智勝（右）、王勝偉帶領工作人員義賣Ｔ恤並為球迷簽名。（記者徐正揚攝）

