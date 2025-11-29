NFL》衛冕軍老鷹潰敗！進攻組教練成眾矢之的 主帥賽後仍公開力挺

老鷹總教練西里安尼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹今天在自家主場吞下難堪2連敗，進攻端表現再次令球迷失望透頂，開除帕圖洛（Kevin Patullo）的聲浪也越來越大。不過老鷹總教練西里安尼（Nick Sirianni）賽後公開力挺進攻組教練帕圖洛，強調他不會換人。

根據《ESPN》報導，老鷹擁有全聯盟薪資最高的進攻組，陣中明星球員包括巴克利（Saquon Barkley）、布朗（A.J. Brown）、史密斯（DeVonta Smith）與赫茲（Jalen Hurts），然而今天賽前，他們的進攻效率卻全位居聯盟後段班，場均303.6碼聯盟第24、傳球193.2碼聯盟第23、跑陣110.5碼聯盟第21、得分23.2分聯盟第18。尤其近況更是低迷，過去4場比賽平均只拿下15.5分。

幫助老鷹上季奪冠的進攻組教練（或稱進攻協調員）摩爾（Kellen Moore），休季轉戰紐奧良聖徒擔任總教練，帕圖洛則是從傳球協調員晉升為進攻組教練。然而老鷹本季死氣沉沉的進攻，也讓帕圖洛成為眾矢之的。

「我們不會更換playcaller，但我們會檢討所有事情。」老鷹主帥西里安尼賽後護航帕圖洛，「這從來不是某一個人的問題，贏球、輸球都是團隊，無論勝敗都要全面檢討並從中進步。」西里安尼表示，他仍對球隊很有信心，他知道外界會把矛頭指向帕圖洛，但如果問題只出在一個地方，那早就會做出改變。

去年經歷2000碼史詩賽季後，明星跑衛巴克利本季遭遇嚴重低潮，此役13次跑陣僅推進56碼，這是他本季第9度單場被限制在60碼以下。「這場比賽就是很詭異、很不一樣，感覺不太對。我們必須做得更好，讓攻勢延續下去，這是我們必須面對與改善的。我不覺得需要太多大變動，儘管外界認為天好像塌下來一樣，但我仍對隊友和教練團充滿信心。」

本季老鷹維持勝利方程式的關鍵之一，就是避免失誤。當家四分衛赫茲今天賽前只被抄截1次，然而他今天不只被抄截還在第三節老鷹啟用招牌「Tush Push」時遭熊隊角衛萊特（Nahshon Wright）襲擊掉球，成為他個人自2024年球季第10週以來首次單場發生2次以上失誤。「我們必須保持團結，堅定目標。沒人說這很容易，我們必須接受挑戰與現在的處境，用正確的方式做出回應。」

由范吉奧（Vic Fangio）帶領的老鷹防守組，本季通常表現強悍，然而此役遭芝加哥熊地面雙箭頭斯威夫特（D’Andre Swift）與莫南蓋（kyle Monangai）雙雙跑出破百碼，成為熊隊自1985年後守對同場破百碼的跑衛組合。下週老鷹將對決洛杉機電光，必須盡快設法找回球隊在攻防兩端的節奏。

老鷹當家四分衛赫茲。（法新社）

