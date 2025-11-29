自由電子報
棒球

經典賽》道奇「暫託」大谷翔平給日本隊！急尋「大谷專家」成新課題

2025/11/29 12:03

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平日前正式宣布將參加經典賽，要率領日本武士隊力拚2連霸，現在焦點轉向大谷究竟是否會在WBC投打二刀流，對此日媒《東スポWEB》更撰文直言，道奇這段期間有如將大谷「暫時託付」給日本隊。

日媒指出，大谷明年開季就被寄予厚望，能以投打二刀流身分上場，因此經典賽如果登板投球，對他的肩膀與手肘是否累積疲勞也造成不小疑慮。而對日本武士來說，能在投打兩端提供頂尖戰力的大谷當然是核心，但「日本的國寶」絕不能在大賽中受傷，更何況這段期間他是由道奇「暫時託付」給日本隊，因此如何在將大谷的戰力最大化同時，又能毫髮無傷將大谷送回道奇，將是一大課題。

日媒表示，據稱道奇可能會在賽事期間派遣隨隊訓練師或球團人員；日本武士方面，也可能需要趕快增添「了解大谷的人才」。根據日本武士隊相關人士透露：「投手的調整與方法，若有了解大谷的人在當然最好。」

日媒分析，上一屆奪冠的日本教練團，清一色都是大谷火腿時期的指導者，包含總教練栗山英樹、首席教練白井一幸、投手教練吉井理人以及牛棚教練厚澤和幸，全部都是打造大谷二刀流基礎的班底，因此當時天使球團對於日本武士隊使用大谷的方式，完全沒有異議。

然而此次教練團中，唯獨首席教練金子誠曾在火腿時期與大谷共事過，但投手教練吉見一起、能見篤史都未曾與火腿時期的大谷有過直接淵源，因此找來「大谷專家」顯得更加重要，也讓「井端體系」教練團恐怕還會迎來更多新的討論與課題。

