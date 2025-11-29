自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》徐若熙將簽下「億級鉅約」 平鎮學弟嚇到了！

2025/11/29 12:44

蔡辰瀧。（記者林正堃攝）蔡辰瀧。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕平鎮高中今天靠高三右投蔡辰瀧先發7局完封勝領軍，最終平鎮就以1：0扳倒高苑工商，挺進中信盃黑豹旗冠軍戰。

今年高中木棒聯賽冠軍戰，蔡辰瀧後援4.2局被敲4安飆4K，失2分其中1分責失拿下勝投和大會MVP，率隊6：5險勝穀保家商勇奪隊史第6座冠軍，也讓穀保挑戰三連霸夢碎。

蔡辰瀧高二以後援無主，高三擔任先發投手，今天他先發7局無失分拿下勝投，狂飆10K，從2局上對洪貫祐投出保送後，連續解決17人次結束比賽，完全主宰戰局，他說，之前先發投到第4、5局會亂掉，今天有比較好，昨天有看高苑打者情蒐影片，加上教練團配球，收到不錯的效果。

蔡辰瀧球種多樣，包含直球、滑球、指叉球、變速球、曲球和橫掃球，他指出，生涯最快球速151公里，但今天只落在144公里左右，球速沒出來，主要是以直球和滑球為主。

平鎮高中畢業的「龍之子」徐若熙，可望收下日職軟銀鷹開出的3年總值15億日圓（約3億台幣）大型合約，看到大學長鉅約，蔡辰瀧說，「數字很驚人，學長真的好厲害。」

蔡辰瀧表示，明年高中畢業目標旅外，想去看看外面的世界，或是先讀大學等待機會，若沒機會就會投入中職選秀，希望能賺錢改善家境。

蔡辰瀧。（記者林正堃攝）蔡辰瀧。（記者林正堃攝）

