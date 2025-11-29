自由電子報
NBA》擦亮大三元王者招牌！37歲魏少比肩詹姆斯豪寫史上第3人壯舉

2025/11/29 13:26

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王與爵士的西部雙弱旅對決，37歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）再度燃燒，繳出生涯第206次大三元，持續堆高歷史最狂大三元王者紀錄，然而最終國王仍以119：128不敵爵士，吞下2連敗。

魏斯布魯克今天上陣33分鐘，16投6中包含2顆三分球，繳出16分12籃板14助攻的大三元成績單，其中包含4個進攻籃板，外帶4次抄截，全場正負值+13全隊第2高。魏少拿下本季第3次，也是生涯第206次大三元，持續在歷史大三元排行榜穩坐第一，同時也成為繼詹姆斯（LeBron James）、奇德（Jason Kidd）後，史上第3位在37歲以後還能拿下2次大三元的球員。

37歲的魏斯布魯克本季出賽20場，場均貢獻14.1分7.2籃板7.0助攻1.2抄截，投籃命中率44.1%，三分命中率39%目前為生涯新高。本季魏少已經拿下3次大三元，只要再1次就追平去年在金塊的4次。

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

然而國王防守依舊有如紙糊，儘管決勝節團隊攻下多達46分仍無力回天，本季戰績來到5勝15敗，跌落至西部倒數第2名，僅贏過3勝的鵜鶘。此役拉文（Zach LaVine）砍進全場最高34分，新星穆雷（Keegan Murray）貢獻23分，雷諾德（Maxime Raynaud）板凳挹注19分，德羅森（DeMar DeRozan）16分。

爵士中止近期4連敗，喬治（Keyonte George）攻下全隊最高31分，麥卡南（Lauri Markkanen）貢獻28分，替補森薩博（Brice Sensabaugh）也有20分進帳。

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

