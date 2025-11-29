自由電子報
NBA》SGA轟37分射日率隊闖NBA盃8強 宇宙雷霆開季19勝1敗

2025/11/29 13:11

SGA。（美聯社）SGA。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍雷霆今在一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）37分領軍之下，以123：119力退太陽，近期11連勝到手，開季前20戰拿下19勝，追平史上次佳紀錄，也正式獲得NBA盃8強門票。

在NBA盃小組賽取得3連勝的兩隊今正面對決，首節打完以25：25平分秋色，次節太陽布魯克斯（Dillon Brooks）在外線開火獨攬10分，但雷霆靠吉爾吉斯亞歷山大、霍倫格姆（Chet Holmgren）輪流得手，帶著56：52的領先進入下半場。

「SGA」易籃後助隊延續攻勢，一度將領先擴大至14分，但鳳凰城大軍末節以10：3一波流開局，成功縮小差距，倒數3分鐘歐尼爾（Royce O'Neale）得手後，太陽追到111：112，吉爾吉斯亞歷山大跳出來連拿8分止血，只是太陽又靠歐尼爾和吉萊斯皮（Collin Gillespie）接連挺身而出，在最後14秒讓比賽回到2分差，「SGA」關鍵2罰都沒失手，雷霆驚險以4分差帶走勝利。

吉爾吉斯亞歷山大今20投10中繳出37分、8助攻，連續92場單場得分至少20分，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的史上次佳紀錄，史上最長紀錄為126場，紀錄保持人同樣為張伯倫。

霍倫格姆貢獻23分、8籃板，因手腕傷勢無緣趕上開季的雷霆J.威廉斯（Jalen Williams）本季首戰挹注11分、8助攻。

太陽方面，吉萊斯皮繳全隊最高24分，布克（Devin Booker）21分、8籃板、6助攻，布魯克斯19分、歐尼爾11分、7籃板作收。

