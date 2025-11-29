自由電子報
NBA》里維斯、東契奇合轟73分助湖人擒獨行俠收6連勝 AD重返洛城繳12分

2025/11/29 14:18

里維斯、湯普森。（美聯社）里維斯、湯普森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰獨行俠，靠里維斯（Austin Reaves）繳出38分領軍、東契奇（Luka Doncic）也進帳35分之下，以129：119逆轉獨行俠，近期收下6連勝。

A.戴維斯（Anthony Davis）先前因小腿傷勢缺陣14場，在與東契奇（Luka Doncic）的世紀交易後首度踢館洛杉磯，上半場雖僅拿6分，但獨行俠多點開花，前兩節上陣9人都有分數進帳，包括華盛頓（P.J. Washington）與克里斯蒂（Max Christie）各拿11分，打完上半場以62：60些微領先湖人。

湖人前兩節以里維斯19分最佳，東契奇面對前東家上半場拿下18分，艾頓（Deandre Ayton）也有11分進帳，詹姆斯（LeBron James）前兩節4投1中只拿2分。

東契奇易籃後挺身而出，第三節7投5中獨攬12分，湖人此節轟下8顆三分球，在第四節開始前以98：94反超，獨行俠決勝節靠馬歇爾（Naji Marshall）與狀元佛拉格（Cooper Flagg）展開反擊，戴維斯在倒數7分52秒得手，正式幫獨行俠要回領先，只是隨後又陷入得分荒，遭紫金大軍打出13：1的一波流，讓雙方差距來到雙位數，湖人終場就以10分差捍衛主場。

里維斯今上場41分鐘拿下38分、8籃板，東契奇挹注35分、11助攻，艾頓17分、8籃板，詹姆斯13分、八村壘進帳14分。獨行俠今8人得分超過雙位數仍敗下陣來，華盛頓繳全隊最高22分，A.戴維斯上場28分鐘拿下12分、5籃板、5助攻。

里維斯、戴維斯。（法新社）里維斯、戴維斯。（法新社）

由左至右，詹姆斯、東契奇、佛拉格。（路透）由左至右，詹姆斯、東契奇、佛拉格。（路透）

