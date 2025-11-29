自由電子報
中職》徐若熙選擇加盟日職 陳鏞基：比去美職好

2025/11/29 14:43

統一獅陳鏞基（左）參加關懷盃少棒賽周邊活動。（記者徐正揚攝）統一獅陳鏞基（左）參加關懷盃少棒賽周邊活動。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅老將陳鏞基今天參加關懷盃少棒賽周邊活動，對於隊友林安可、味全龍徐若熙都選擇加盟日職球隊樂觀其成，他認為，中職球員能被國外職棒球隊網羅，代表中華職棒一直在進步，留在打台灣打中職也是好事，只要展現能力一樣有機會旅外，祝福他們在日職都有不錯的發展。

陳鏞基指出，能否有機會旅外，主要取決選手是否每年都增進能力，讓自己被國外球隊看見，相較於他高中畢業那個時期，從台灣職棒直接輸出海外的例子不但很少，還都是在業餘時期就被國外球隊注意，「以前大概青棒、大學的時候，覺得可以、有機會，就直接出去了，不像現在，在中職打出一定的成績，都會被看到。」

陳鏞基表示，再往前一點的前輩譬如陳義信甚至更早，因為台灣沒有職棒，都是打國內業餘再去日本職棒，從王柏融、古林睿煬到林安可、徐若熙，可以說幫中職球員打開一條新的路，中職球員也確實有進步，「我常跟（胡）金龍在聊，以前投手140幾公里就很快了，現在都要投到150公里才有辦法生存。」

陳鏞基認為，現在挑戰旅外出現一條新的路，去日本打出成績，美國也看得到，徐若熙絕對有條件挑戰美職，先去日職應該會比較好，「說真的，日本是亞洲文化，跟我們比較接近，去美國真的很辛苦，我很清楚，體驗也很深，尤其在小聯盟，不僅要重新適應不只是球場的東西，還要到處跑來跑去，常常要搭10幾個小時的巴士去比賽，日本很近啊，就算打客場，新幹線很快就到了。」

陳鏞基也提到，去美職都要從小聯盟逐級往上爬，有些球隊就算等上好幾年，位置就是一直被佔著，日職只有一、二軍相對單純一點，「就像古林，球隊剛好有需要，覺得你應該不錯，就把你升上去，機會來得會比較快，就看你有沒有把握住。林安可去西武也很好，他的力量不會輸日本球員，應該是要跟洋將競爭，希望他好好加油。」

